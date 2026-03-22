Forțele Aeriene Americane își întăresc prezența în România. Al șaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker, folosit pentru misiuni de realimentare aeriană, a aterizat duminică în Capitală, după ce a zburat de la o bază din Mississippi, SUA. Totodată, trei astfel de aeronave au efectuat a doua serie de misiuni de realimentare în estul Mării Mediterane, în timp ce Baza 90 Aeriană din București continuă să pună la dispoziție facilitățile necesare, potrivit Boarding Pass și declarațiilor ministrului Apărării, Radu Miruță.

Încă un avion american Boeing KC-135 Stratotanker a ajuns la Bucureşti. Miruţă: Sunt permise până 15 aeronave

Avionul a zburat spre capitala României de la o bază aeriană din apropierea oraşului Meridian (Mississippi, SUA) şi a aterizat la Bucureşti în dimineaţa zilei de duminică, potrivit News.ro.

De asemenea, trei avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane au efectuat în noaptea de sâmbătă spre duminică misiuni de realimentare aeriană în estul Mării Mediterane.

La fel ca misiunile de vineri, şi acestea au avut o durată de circa şase ore, precizează Boarding Pass.

Primele misiuni de realimentare aeriană au fost efectuate, joi seară, de avioanele Boeing KC-135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane staţionate la Baza 90 Aeriană din Capitală, potrivit Boarding Pass.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a confirmat că trei aeronave au evectuat un zbor în afara spaţiului aerian românesc, dar precizează că nu ştie care a fost misiunea lor.

"Deocamdată, în baza hotărârii Parlamentului de săptămâna trecută, noi punem la dispoziţie Baza 90 pentru aceste aeronave. Pot să confirm că au plecat trei aeronave aseară, că au efectuat un zbor, dar dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă (...) Ştiu că trei aeronave au plecat, au zburat în afara spaţiului aerian românesc. Dacă au alimentat sau nu au alimentat, nu ştiu să vă spun", a declarat Miruţă.

Ministrul a explicat că s-a votat în Parlament dislocarea a "până la 15" astfel de aeronave.

Boarding Pass relata, în 16 martie, că patru avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane (US Air Force) au ajuns la Bucureşti.

"Avioanele, folosite pentru misiuni de realimentare aeriană, au zburat fără escală aproape zece ore pe ruta Birmingham (Alabama, SUA) – Bucureşti", preciza site-ul specializat în ştiri din aviaţie.

O zi mai târziu, Boarding Pass relata că al cincilea Boeing KC-135 Stratotanker al Forţelor Aeriene Americane a ajuns la Bucureşti.

