Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a cucerit trofeul Conference League, după ce a învins formaţia spaniolă Rayo Vallecano cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, în finala disputată pe RB Arena din Leipzig.

Crystal Palace câştigă Conference League, la prima participare europeană din istorie

Diferenţa a fost făcută de golul marcat de francezul Jean-Philippe Mateta (51).

Londonezii au controlat prima parte a meciului, dar Rayo a avut primele ocazii de gol. Alemao (25) a reluat puţin pe lângă poartă de la circa 11 metri. Unai Lopez (39) a şutat şi el puţin alături de la circa 18 metri.

''Vulturii'' au fost aproape de deschiderea scorului prin Mitchell (45+1), care a trimis cu capul pe lângă poartă din poziţie ideală.

Crystal Palace a deschis scorul la scurt timp după pauză, la capătul unei faze în care defensiva madrilenilor a gafat în serie. Wharton a avansat nestingherit şi a şutat de la circa 20 de metri (51), portarul Batalla a respins în faţă, iar Mateta a reluat simplu în plasă.

Echipa condusă de pe margine pentru ultima oară de austriacul Oliver Glasner a fost aproape de a-şi dubla avantajul la lovitura liberă executată de spaniolul Yeremy Pino (56), la care mingea a lovit ambele bare.

Batalla (57) s-a opus golului la reluarea lui Mateta de la 6 metri.

Ultima jumătate de oră a aparţinut madrilenilor, care au căutat egalarea, fără a avea o abordare coerentă sau inspirată, în timp ce londonezii s-au limitat să se apere şi să încerce să dea lovitura pe contre.

Alemao (58) l-a testat pe portarul Henderson cu un şut de al distanţă, tot brazilianul având ultima şansă a meciului (90+5), când s-a precipitat la 18 metri şi a şutat pe lângă poartă.

Internaţionalul român Andrei Raţiu a fost integralist, dar a avut o evoluţie modestă, părând apăsat de miza meciului şi fiind prins de multe ori prea avansat pentru postul de fundaş dreapta.

În min. 36, jocul a fost întrerupt pentru circa două minute din cauza faptului că un suporter al lui Rayo a avut nevoie de îngrijiri medicale în tribună.

Crystal Palace şi-a trecut în palmares al treilea său trofeu şi primul european, după ce a câştigat Cupa Angliei şi Supercupa Angliei în vara trecută.

Crystal Palace încheie sezonul cu 60 de meciuri în toate competiţiile, cu 21 de victorii, 20 de egaluri şi 19 înfrângeri.

Crystal Palace este al treilea club din Premier League (toate londoneze) care joacă finala Conference League, toate cucerind trofeul, după West Ham (2022/23) şi Chelsea (2024/25).

Aceasta a fost a doua finală consecutivă a competiţiei între echipe din Anglia şi Spania, după ce Chelsea a învins-o pe Betis Sevilla anul trecut cu 4-1.

