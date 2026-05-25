Avionul ministrului britanic al Apărării, bruiat în Estonia la graniţa rusă. Moscova, suspectată de atac

Rusia este acuzată că a bruiat semnalul GPS al unui avion Royal Air Force cu care a călătorit săptămâna trecută ministrul britanic al apărării, John Healey, în apropierea frontierei ruse cu Estonia, potrivit ziarului The Times.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 10:51
Premierul britanic Keir Starmer şi ministrul Apărării, John Healey, pe puntea portavionului HMS Prince of Wales, aprilie 2025 - Profimedia
În timp ce se întorcea joi din Estonia, unde s-a întâlnit cu trupele britanice desfăşurate acolo "semnalul satelit al avionului său guvernamental a fost întrerupt", a scris The Times al cărei jurnalist se afla la bordul aparatului.

Telefoanele şi calculatoarele nu s-au mai putut conecta la internet, iar piloţii au fost nevoiţi să folosească metode alternative pentru a determina localizarea avionului, un Falcon 900LX, pe parcursul celor trei ore cât a durat zborul.

Nu este clar dacă Healey a fost vizat în mod deliberat, însă ruta zborului era vizibilă pe site-urile de monitorizare a traficului aerian.

Potrivit The Times, Rusia este suspectată că s-ar afla în spatele acestui incident, care nu este primul de acest gen.În 2024, avionul care îl transporta din Polonia pe ministrul apărării din guvernul conservator de la acea vreme, Grant Shapps, a suferit de asemenea un bruiaj al semnalului GPS în timp ce trecea pe lângă enclava rusă Kaliningrad. 

Downing Street a indicat că acest tip de bruiaj nu este neobişnuit în apropierea enclavei ruse. Healey se întâlnise la Tallinn cu ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur, pentru a discuta despre cooperarea bilaterală pe termen lung în domeniul apărării.

Miercuri, Ministerul britanic al Apărării a anunţat că două avioane ruseşti au interceptat luna trecută "în mod repetat şi periculos" un avion de spionaj RAF deasupra Mării Negre.

