Şefa spionajului britanic dezvăluie că numărul soldaţilor ruşi ucişi în Ucraina este uriaş, peste estimări

La mai bine de patru ani de la începutul invaziei lansate de Vladimir Putin, aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși în Ucraina, potrivit șefei agenției britanice de informații GCHQ.

Anne Keast-Butler, directoarea agenției de securitate cibernetică și comunicații, a declarat în primul său discurs în această funcție că forțele ruse „dau înapoi pe câmpul de luptă” din Ucraina pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022, potrivit The Guardian.

Ea a oferit apoi o nouă estimare a numărului de morți din armata rusă, mai mare decât estimarea recentă de 352.000 realizată de publicațiile independente ruseşti aflate în exil Meduza și Mediazona, care și-au calculat totalul pe baza registrelor oficiale de succesiune.

Keast-Butler a spus că există „noi informații care arată că aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul conflictului”. Nu a fost oferită o cifră exactă, însă estimarea este considerată a fi apropiată de acest total.

Articolul continuă după reclamă

Ucraina încearcă să crească numărul soldaților ruși uciși sau grav răniți peste capacitatea Moscovei de a recruta noi combatanți, în încercarea de a opri mai bine de trei ani de pierderi lente de teritoriu în estul țării.

Pierderile rusești, morți și răniți, au fost estimate de statele occidentale la aproximativ 30.000 pe lună în luna aprilie. În această lună, Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat că dintre aceștia între 15.000 și 20.000 pe lună sunt uciși.

Ratele ridicate ale pierderilor reflectă încercările continue ale Rusiei de a captura regiunea estică Donbas, așa cum cere președintele Vladimir Putin. Cifrele exacte privind recrutarea sunt greu de obținut, însă economistul Janis Kluge estimează că Rusia recrutează între 800 și 1.000 de persoane pe zi, adică între 25.000 și 31.000 pe lună.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰