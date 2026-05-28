Şefa spionajului britanic dezvăluie că numărul soldaţilor ruşi ucişi în Ucraina este uriaş, peste estimări

La mai bine de patru ani de la începutul invaziei lansate de Vladimir Putin, aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși în Ucraina, potrivit șefei agenției britanice de informații GCHQ.

de Redactia Observator

la 28.05.2026 , 08:13
Şefa spionajului britanic dezvăluie numărul soldaţilor ruşi ucişi în Ucraina este uriaş, peste estimări Şefa spionajului britanic dezvăluie numărul soldaţilor ruşi ucişi în Ucraina este uriaş, peste estimări - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Anne Keast-Butler, directoarea agenției de securitate cibernetică și comunicații, a declarat în primul său discurs în această funcție că forțele ruse „dau înapoi pe câmpul de luptă” din Ucraina pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022, potrivit The Guardian.

Ea a oferit apoi o nouă estimare a numărului de morți din armata rusă, mai mare decât estimarea recentă de 352.000 realizată de publicațiile independente ruseşti aflate în exil Meduza și Mediazona, care și-au calculat totalul pe baza registrelor oficiale de succesiune.

Keast-Butler a spus că există „noi informații care arată că aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul conflictului”. Nu a fost oferită o cifră exactă, însă estimarea este considerată a fi apropiată de acest total.

Articolul continuă după reclamă

Ucraina încearcă să crească numărul soldaților ruși uciși sau grav răniți peste capacitatea Moscovei de a recruta noi combatanți, în încercarea de a opri mai bine de trei ani de pierderi lente de teritoriu în estul țării.

Pierderile rusești, morți și răniți, au fost estimate de statele occidentale la aproximativ 30.000 pe lună în luna aprilie. În această lună, Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat că dintre aceștia între 15.000 și 20.000 pe lună sunt uciși.

Ratele ridicate ale pierderilor reflectă încercările continue ale Rusiei de a captura regiunea estică Donbas, așa cum cere președintele Vladimir Putin. Cifrele exacte privind recrutarea sunt greu de obținut, însă economistul Janis Kluge estimează că Rusia recrutează între 800 și 1.000 de persoane pe zi, adică între 25.000 și 31.000 pe lună.

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
A câştigat peste 9 milioane de dolari în câteva zile, dar putea pierde tot! Decizia care i-a salvat viaţa
A câştigat peste 9 milioane de dolari în câteva zile, dar putea pierde tot! Decizia care i-a salvat viaţa
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Celebritatea a făcut ca bivolul „Donald Trump” să scape cu viață. Cu câteva ore înainte să fie ucis, guvernul a intervenit
Celebritatea a făcut ca bivolul „Donald Trump” să scape cu viață. Cu câteva ore înainte să fie ucis, guvernul a intervenit
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apelat la pastile sau injecţii pentru slăbit?
Observator » Ştiri externe » Şefa spionajului britanic dezvăluie că numărul soldaţilor ruşi ucişi în Ucraina este uriaş, peste estimări
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.