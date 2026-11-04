Mii de tineri ies în stradă în Danemarca. Guvernul vrea să taie bursele pentru a susține apărarea

Mii de tineri sunt așteptați să iasă miercuri în stradă, în Danemarca, pentru a protesta față de planul guvernului de a reduce bursele de studiu, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Poliția s-a confruntat cu protestatarii în timpul unei manifestații împotriva rasismului și a remigrației, desfășurată la Copenhaga, Danemarca, pe 17 octombrie 2026 - Profimedia

Potrivit Federaţiei liceenilor danezi, aproximativ 10.000 de tineri sunt aşteptaţi în capitală, iar alte manifestaţii sunt prevăzute în restul ţării.

În proiectul legii bugetului, guvernul de centru-stânga danez doreşte, pentru a susţine efortul de apărare, să elimine alocaţia publică de studii (SU), până acum universală, pentru studenţii care locuiesc cu părinţii lor dacă venitul anual total al acestora depăşeşte 94.000 de euro. Cuantumul SU ar urma să fie progresiv pentru studenţii ai căror părinţi câştigă între 55.500 şi 94.000 de euro pe an.

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Conform Ministerului Învăţământului Superior, aproximativ 14.000 de studenţi ar urma să îşi piardă alocaţia, iar pentru aproximativ 8.000 aceasta va fi redusă. În vigoare din 1970, SU este una din pietrele de temelie ale sistemului universitar danez egalitar, permiţând fiecărui tânăr să urmeze studii indiferent de venitul părinţilor săi.

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Impozabilă, această alocaţie ajunge la aproximativ 152 de euro atunci când studentul locuieşte cu părinţii şi la 980 atunci când are propria locuinţă. În proiectul legii bugetului, guvernul propune, de asemenea, ca indemnizaţiile de şomaj pentru proaspeţii absolvenţi să fie plătite doar celor care au lucrat în 18 din ultimele 24 de luni ale perioadei lor de studii.

"Când alegi în mod deliberat să iei bani din buzunarul tinerilor care urmează studii este greu să nu vezi altceva decât o ostilitate faţă de educaţie", a declarat preşedintele Federaţiei liceenilor danezi, Oscar Tonsberg Hoffmann.

"Nu întrerupem cursurile pentru distracţie, ci pentru a arăta politicienilor cât de mult luăm în serios reducerile lor asupra oportunităţilor noastre de a studia", a adăugat el.

Aproximativ 30.000 de liceeni din 40 de instituţii au planificat să facă grevă miercuri. Oscar Tonsberg Hoffmann consideră că organizaţiile liceenilor au încercat să iniţieze un dialog cu guvernul, însă fără succes.

"Când, pe de o parte, faci economii pe seama tinerilor care studiază şi, pe de altă parte, refuzi să răspunzi în faţa noastră, pentru mine, aceasta înseamnă pur şi simplu să urinezi pe generaţiile viitoare", a adăugat el.

În cadrul guvernului, Partidul Popular Socialist (SF) şi Partidul Social Liberal (RV), care până acum s-au opus reducerilor în domeniul educaţiei, au susţinut totuşi proiectul. Ministrul economiei şi de interne Pia Olsen Dyhr a trebuit să explice de ce anterior prezentase SF ca un partid care nu s-ar atinge de sistemul burselor de studii.

"Nu este un secret pentru nimeni că nu este o iniţiativă care vine de la noi. Dar am făcut compromisuri în acest guvern şi mi le asum pe deplin", a spus ministrul Pia Olsen Dyhr, care este şi lidera SF.

Pentru Martin Lidegaard, ministrul industriei şi liderul RV, reducerile "nu sunt decizii plăcute. Este o politică economic responsabilă".

Poliţia din Copenhaga a anunţat mass-media că va fi foarte vizibilă în timpul protestelor, în timp ce organizatorii au insistat asupra caracterului "paşnic" al manifestaţiilor.