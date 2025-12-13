Incendiu devastator la un service auto din Vaslui. Un autoturism aflat în reparații s-a aprins, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric.

Până la sosirea pompierilor, flăcările s-au extins rapid la acoperiș și au cuprins întreaga clădire.

''Incendiul a pornit de la un autoturism dintr-un service auto din municipiul Vaslui și s-a propagat la acoperiș. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, la o hală cu mai multe compartimente și ateliere. La nivelul ISU Vaslui a fost activată grupa operativă. Se lucrează cu cinci autospeciale de stingere și 30 de pompieri militari'', au informat reprezentanții ISU Vaslui.

Peste 400 de metri pătrați au fost afectați, iar intervenția a durat mai bine de șase ore.

Incendiul a fost în cele din urmă lichidat, iar din fericire, nu s-au înregistrat victime.

