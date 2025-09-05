Incendiu într-un bloc din Târgoviște. 20 de persoane evacuate, fumul a pătruns pe scară
Un incendiu izbucnit vineri seara într-un bloc din Târgoviște și a dus la evacuarea a aproximativ 20 de persoane, după ce fumul a pătruns pe casa scării.
Incendiu într-un bloc din Târgoviște. 20 de persoane evacuate, fumul a pătruns pe scară - Shutterstock
Focul s-a manifestat în bucătăria unui apartament de la parter, afectând elemente combustibile din interior.
Pompierii intervin cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, susținuți de un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Voinești.
Locatarii au ieșit din imobil din cauza fumului care s-a răspândit pe casa scării. Echipajele lucrează pentru ventilarea blocului și stingerea completă a incendiului.
Intervenția este în dinamică, nu au fost raportate victime până la acest moment.
