S-a instalat panica în această dimineaţă într-un bloc cu 8 etaje din Arad, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament aflat la etajul patru. 25 de oameni au ieşit în mare grabă din imobil, iar salvatorii au verificat întreaga clădire pentru a fi siguri că nu există victime. Din fericire focul a fost stins în timp record şi nu s-a extins şi la alte apartamente.

Incendiu izbunic într-un apartament din Arad . Ar fi pornit de la un aer condiţionat

Foc şi mult fum. Asta s-a putut vedea în această dimineaţă, la balconul unui apartament aflat la etajul 4, în cartierul Micalaca din Arad. Proprietarul, un bărbat de 80 de ani a reuşit să iasă singur din locuinţă.

"Eram în bucătărie, stau la 3 și am auzit "ajutor ajutor", am ieșit afară că am recunoascut vocea și omul era pe balustrada scărilor și "arde arde arde". Am urcat sus la 4 și am văzut că ardea.", spune un vecin.

Martorii povestesc că proprietarul locuinţei în care a izbucnit incendiul ar fi vrut să intre înapoi pentru a recupera din bunuri. Dar nu a mai avut cum. Pompierii au ajuns şi ei, la scurt timp în zonă.

Articolul continuă după reclamă

"Jos nu se văd probleme, numai degajări de abur, dar mai verificăm în continuare!", explică pompierii.

Vecină: Foarte tare s-a auzit. Ca şi cum s-ar dezmembra blocul, nu ştiu cum să vă zic.

Reporter: Fum, cum a fost? A fost pe casa scărilor?

Vecină: De la bucătărie a intrat în apartament la noi, era fum alb în casă.

Salvatorii şi poliţiştii au mers din uşă în uşă pentru ca locatarii să fie scoşi din bloc.

"Este important să oprim gazele!", spun salvatorii.

"Nu-s victime, nimic!", mai adaugă pompierii.

"Concomitent cu actiunea de stingere pompierii au intervenit și pt căutarea salvarea posibilelor victime.", explică Ruxandra Klein, purtător de cuvânt ISU Arad.

25 de oameni au ieşit singuri din apartamente. După ce fumul s-a mai domolit, proprietarii apartamentelor de la etajele inferioare au primit permisiune să intre în locuinţe pentru a lua lucruri strict necesare.

Primele cercetări arată că incendiul ar fi pornit de la un aparat de aer condiţionat. Din fericire, focul nu s-a extins şi la alte apartamente. Proprietarul apartamentului în care a izbucnit incendiul a primit îngrijri medicale la faţa locului, dar a refuzat să meargă la spital.

Cătălina Osman Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰