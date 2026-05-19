Video Joacă inconștientă printre tinerii din Galați. Surprinși când aleargă și sar de pe un bloc turn pe altul

Inconştienţă dusă la extrem în Galaţi. Mai mulţi copii au fost surprinşi în timp ce alergau şi săreau de pe un bloc turn pe altul. Între cele două clădiri exista un spaţiu pe unde ar fi putut să cadă, de la zeci de metri înălţime, dacă făceau un pas greşit. 

de Adrian Obreja

la 19.05.2026 , 13:53
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Ușa de acces a blocului din Galați unde au urcat copiii era asigurată cu o bucată de sârmă. Așa au ajuns și copiii respectivi seara trecută pe bloc și au fost surprinși în imagini de către un alt locatar, aflat la un bloc din vecinătate în jurul orei 19 și 30 de minute. 

Joacă inconștientă

În imagini se văd cum acei copii, care nu au mai mult de 15 ani, sar de pe un bloc pe altul și apoi se ascund în spatele uscătorului când își dau seama că ar putea fi filmați. Distanța dintre cele două blocuri, tronsonul efectiv, are doar un metru. 

Articolul continuă după reclamă

Cine se face responsabil de acea ușă de acces? Vorbim clar despre șeful scării și președintele de asociație. 

Acum polițiști au deschis un dosar penal, fac anchetă și încearcă să identifice pe acei copii dar și pe părinți lor pentru a putea fi luate măsurile necesare.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like

Jurnalismul este un mod de viață! Simplu! Am hotărât că vreau sa fiu jurnalist în perioada liceului. Și asta am făcut, mi-am urmat visul.

blocuri turn galati
Înapoi la Homepage
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Țara în care se lucrează 4 zile pe săptămână din 2021 anunță încă un an de creștere economică, peste Germania și Franța
Țara în care se lucrează 4 zile pe săptămână din 2021 anunță încă un an de creștere economică, peste Germania și Franța
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, va câştiga Palme d'Or?
Observator » Evenimente » Joacă inconștientă printre tinerii din Galați. Surprinși când aleargă și sar de pe un bloc turn pe altul
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.