Inconştienţă dusă la extrem în Galaţi. Mai mulţi copii au fost surprinşi în timp ce alergau şi săreau de pe un bloc turn pe altul. Între cele două clădiri exista un spaţiu pe unde ar fi putut să cadă, de la zeci de metri înălţime, dacă făceau un pas greşit.

Ușa de acces a blocului din Galați unde au urcat copiii era asigurată cu o bucată de sârmă. Așa au ajuns și copiii respectivi seara trecută pe bloc și au fost surprinși în imagini de către un alt locatar, aflat la un bloc din vecinătate în jurul orei 19 și 30 de minute.

Joacă inconștientă

În imagini se văd cum acei copii, care nu au mai mult de 15 ani, sar de pe un bloc pe altul și apoi se ascund în spatele uscătorului când își dau seama că ar putea fi filmați. Distanța dintre cele două blocuri, tronsonul efectiv, are doar un metru.

Cine se face responsabil de acea ușă de acces? Vorbim clar despre șeful scării și președintele de asociație.

Acum polițiști au deschis un dosar penal, fac anchetă și încearcă să identifice pe acei copii dar și pe părinți lor pentru a putea fi luate măsurile necesare.

