Incendiu la Grădina Zoologică București. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale pentru a stinge flăcările

Un incendiu a izbucnit marți după-amiaza la un fânar din Grădina Zoologică București. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările care au cuprins circa 2.000 de metri pătraţi

la 09.09.2025 , 16:52
Un incendiu a izbucnit, marţi, la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, manifestându-se cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. Incendiul a cuprins circa 2.000 de metri pătraţi. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, până în prezent nu au fost semnalate victime.

