Incendiu la o conductă de gaz pe o clădire din Piatra-Neamț. Pompierii au intervenit de urgență

În această dimineață, în jurul orei 08:00, un apel la numărul unic 112 a semnalat faptul că o țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe peretele unei clădiri situate pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din municipiul Piatra-Neamț era cuprinsă de flăcări. 

Redactia Observator

30.11.2025
La locul incidentului au fost direcționate de urgență forțe de intervenție din partea Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț, echipe ale operatorului de distribuție a gazelor naturale Delgaz Grid, precum și un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean.

Flacără localizată la electovalva contorului de gaz

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că flacăra se manifesta la nivelul electovalvei unui contor de gaz. Echipele au acționat prompt pentru oprirea alimentării cu gaze, prevenind astfel propagarea incendiului.

Concomitent, a fost verificat interiorul clădirii pentru a identifica posibile scăpări de gaz, însă măsurătorile au indicat valori în limite normale, fără risc pentru siguranță.

Pentru înlăturarea oricărui pericol, pompierii au dispus deconectarea electovalvei de la alimentarea electrică, iar echipa Delgaz Grid a procedat la oprirea alimentării cu gaze a clădirii și sigilarea contorului, până la remedierea completă a defecțiunilor de către specialiști.

Potrivit ISU Neamț, în momentul izbucnirii incendiului în interiorul clădirii nu se aflau persoane, astfel că nu s-au înregistrat victime.

