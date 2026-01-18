Video Nou atac rusesc la graniţa României. Dronele ruseşti au lovit portul Izmail
Rușii au atacat din nou cu drone noaptea trecută, lângă granița cu România. Locitorii din satul Periprava, din judeţul Tulcea au văzut şi auzit explozii puternice din zona oraşului Ismail.
Ultimul atac al Rusiei vizibil aproape de graniţa cu ţara noastră a avut loc acum două săptămâni.
Pe 13 ianuarie, drone, rachete de croazieră și rachete balistice au fost lansate asupra infrastructurii energetice a Kievului, acesta fiind cel mai cel mai puternic atac aerian al Rusiei în Ucraina din acest an.
