Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Nou atac rusesc la graniţa României. Dronele ruseşti au lovit portul Izmail

Rușii au atacat din nou cu drone noaptea trecută, lângă granița cu România. Locitorii din satul Periprava, din judeţul Tulcea au văzut şi auzit explozii puternice din zona oraşului Ismail.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 07:46
Galerie (2)

Ultimul atac al Rusiei vizibil aproape de graniţa cu ţara noastră a avut loc acum două săptămâni.

Pe 13 ianuarie, drone, rachete de croazieră și rachete balistice au fost lansate asupra infrastructurii energetice a Kievului, acesta fiind cel mai cel mai puternic atac aerian al Rusiei în Ucraina din acest an.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ismail periprava tulcea
Înapoi la Homepage
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: &#8220;Cel mai bun&#8221;
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem?
Observator » Evenimente » Nou atac rusesc la graniţa României. Dronele ruseşti au lovit portul Izmail