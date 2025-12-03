Pompierii au intervenit, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifesta fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate. Incendiul a fost stins, fără a se înregistra victime.

- Incendiu la Promenada Mall. Peste 1.000 de oameni au fost evacuaţi

Reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov au transmis că incendiul s-a manifestat la un panou electric, fiind lichidat. În urma incendiului nu au existat victime. "Au fost evacuate si autoevacuate aproximativ 1.100 de persoane", a precizat ISU.

Au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD.

