Un incendiu a izbucnit la semiremorca unui autotren, încărcată cu europaleţi, pe raza localității Drăgușeni, E85. Semiremorca şi cei 700 de europaleţi au ars complet. Incendiul ar fi izbucnit în urma unei defecțiuni la sistemul de frânare a semiremorcii.

Incendiu la semiremorca unui autotren, în Drăgușeni. Au ars 700 de europaleți

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la semiremorca unui autotren, pe raza localității Drăgușeni, E85.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la semiremorca unui autotren, încărcată cu europaleți, capul tractor fiind decuplat.

Au ars circa 700 de europaleți și semiremorca autotrenului.

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"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la semiremorca unui autotren, încărcată cu europaleţi, capul tractor fiind decuplat. Au ars circa 700 de europaleţi şi semiremorca autotrenului. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma unei defecţiuni la sistemul de frânare al semiremorcii", au precizat oficialii ISU.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs în urma unei defecțiuni la sistemul de frânare a semiremorcii.