Incendiu la un depozit din Giurgiu. Şapte oameni au fugit din case în miezul nopţii

Şapte persoane din localitatea Herăşti, judeţul Giurgiu, s-au autoevacuat în noaptea de miercuri spre joi, după ce un incendiu a izbucnit la un depozit de mase plastice şi cauciucuri aflat foarte aproape de blocurile în care locuiau. Focul a produs degajări mari de fum, iar oamenii au ieşit singuri din case ca măsură de precauţie, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 09:34
Incendiu la un depozit din Giurgiu. Şapte oameni au fugit din case în miezul nopţii - Sursa:Hepta

Potrivit ISU Giurgiu, la incendiu au intervenit pompierii din Greaca, Colibaşi şi echipaje ale ISU Bucureşti-Ilfov, cu şapte autospeciale. La sosire, salvatorii au găsit flăcări puternice, care se manifestau violent pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi, transmite Agerpres.

Flăcările s-au extins rapid la depozitul de mase plastice aflat lângă blocuri

Pentru că depozitul era amplasat între blocuri, exista un risc ridicat ca incendiul să se extindă către locuinţe. Pompierii au acţionat rapid pentru a limita propagarea focului, iar cele şapte persoane din apropiere s-au autoevacuat pentru siguranţă.

Incendiul este localizat, iar echipajele continuă lucrările de lichidare.

