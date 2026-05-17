Au mai rămas doar câteva săptămâni până la finalul anului şcolar. Cei mai mulţi elevi abia aşteaptă vacanţa mare. Sunt însă elevi care trăiesc cu mulţă emoţie această perioadă pentru că vine evaluarea naţională sau Bacalaureatul pentru cei mai mari.

O perioadă ceva mai dificilă, nu doar pentru elev ci şi pentru întreaga familie. Cum facem faţă presiunii? Cum discutăm cu tinerii, cum îi suţinem? Cum îi ajutăm cu disciplina fără să le dăm impresia că-i controlăm prea mult, că-i copleşim, e un echilibru greu de atins.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de duminică a Observator 13, alături de Georgeta Pânişoară, profesor doctor în psihologie.

Pânişoară a explicat că sunt foarte multe examene în viaţă, mai mici sau mai mari şi un astfel de moment este foarte bun pentru a normaliza noţiunea, pentru a înţelege că ne lovim deseori de provocări cărora trebuie să le facem faţă.

"Ar fi bine să conştientizăm că avem foarte multe examene în viaţă şi avem aproape în fiecare zi examene. Mai mari sau mai mici. Şi atunci, normalizăm ideea examen, de provocări peste care trebuie să trecem. Şi cred că ar trebui să pornim de la părinţi. Ei sunt cei care se stresează foarte mult, pentru că li se pare că poate examenul ăsta de Evaluare Naţională este despre identitatea copilului şi nu numai a copilului, ci a familiei. Să nu îl facă de râs copilul, se gândeşte uneori părintele, ceea ce este complet greşit. Sunt multe drumuri, sunt multe intersecţii în viaţă, în multe momente. Şi s-ar putea să ne ducem pe un drum chiar mai bun."

În plus, Pânișoară a explicat că trebuie redefinită noțiunea de anxietate.

"Dacă avem anxietate, nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Înseamnă că percepem o miză destul de mare. Și atunci poate ne gândim că este o miză mare, dar în fiecare moment al vieții putem, până la urmă, să facem și altceva decât ceea ce ne propunem. Și noi nu suntem acel examen, noi suntem multe alte lucruri și jucăm multe alte roluri și suntem buni în multe altele. E importantă conștientizarea emoțiilor, pentru că atunci când conștientizăm că avem o anumită emoție, pasul imediat următor este să facem ceva adaptativ. Dacă știu că am frică, încep să respir mai lent, ca să se liniștească corpul, să dorm mai mult, pentru că în aceste perioade, somnul este mai redus, mai ales la copiii care simt presiunea examenului".

Specialista a explicat și mecanismele prin care putem reduce presiunea acestor momente.

"Starea de calm trebuie indusă în primul rând părinților, pentru că mulți dintre ei sunt mai stresați decât copiii care dau examen. Deci aș porni de la părinte. Părintele trebuie să se autoregleze, să fie calm, să fie predictibil și să seteze ideea de siguranță psihologică în familie."

