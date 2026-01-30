Codul de ger care a pus stăpânire pe țară în ultimele două săptămâni a adus cu el nu doar un frig cumplit, ci și evenimente neplăcute. Ca să-și mențină casele călduroase, românii au aruncat mai multe lemne în sobe ceea ce a dus la o supraîncălzire și, automat, la incendierea locuințelor. Specialiștii spun că o curățare ca la carte a coșurilor de fum și atenția la detalii pot face diferența, căci prevenția este mama siguranței.

Se spune că dacă vezi un coşar ai noroc şi aşa este, pentru că un coşar se asigură că sobele şi şemineele sunt curăţate şi îşi fac treaba fără să ne pună în pericol.

"Noi suntem într-un colectiv, nu? Trăim într-un colectiv, e vorba să ne păzim unul pe altul", a spus un locatar.

Coșurile necurățate, un pericol real în sezonul rece

Necurăţate sau cu improvizaţii, acestea se transformă în bombe cu ceas. O arată numărul mare de incendii produse tocmai din cauza comodităţii.

"49 de incendii. Mai bine de jumătate dintre acestea au fost generate de exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire", a transmis Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoşani.

"Un număr de 56 de incendii au ca și cauză probabilă jarul sau scântei, vorbim de coșuri de fum defecte, neprotejate corespunzător", a declarat Ionuţ Cobziuc, ISU Suceava.

În toată ţara însă, de la începutul anului, peste 1.300 de locuințe au fost distruse de flăcări pornite de la un sistem de încălzire cu probleme. Cu atât mai mult cu cât vremea ne-a forţat să le folosim la capacitate maximă.

Semnele care arată că un coș de fum are probleme

"Coșul de fum se înfierbântă mai tare decât de obicei. De multe ori nu conștientizăm lucrul acesta și nu merge nimeni să verifice în pod, de exemplu, prin palpare măcar cât este de fierbinte coșul de fum", a explicat Ovidiu Devisevici, administrator magazin de profil.

Pentru siguranță și liniște în casă, coșurile trebuie curățate anual sau ori de câte ori este necesar. Cum ne dăm seama?

"În momentul în care simțim în casă miros de fum, în momentul în care alimentăm soba sau şemineul cu lemne și ne iese fumul în casă, în momentul în care se afumă geamul la șemineu, în momentul în care nu avem o ardere vie înseamnă că avem probleme la evacuarea gazelor arse", a subliniat Constantin Dîrja, coşar.

Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor

Coșurile de fum trebuie instalate de persoane autorizate și totodată trebuie respectate recomandările de montaj. Foarte importantă este distanța față de materialele combustibile

Anul trecut au fost înregistrate peste 6.900 de incendii în locuinţe, iar 305 oameni şi-au pierdut viaţa. Pompierii recomandă verificarea periodică a sobelor, evitarea improvizațiilor sau supravegherea constantă a acestora.

