Explozie în Iran. Două etaje distruse într-un bloc din Bandar Abbas

O explozie a avut loc sâmbătă într-o clădire din Bandar Abbas, oraș portuar situat în sudul Iranului, pe malul Golfului Persic, potrivit televiziunii de stat. Deocamdată, cauza exploziei nu este cunoscută, transmit AFP și Reuters, conform Agerpres.

Televiziunea de stat a indicat că explozia a distrus două etaje ale unei clădiri cu opt etaje, mai multe vehicule şi magazine. Echipe de salvare şi pompieri se află la faţa locului, a adăugat sursa.

Agenţia de ştiri semi-oficială Tasnim a transmis că ştirile de pe reţelele de socializare susţinând că un comandant al forţelor navale ale Gardienilor Revoluţiei a fost vizat de explozie sunt "complet false".

