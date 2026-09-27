Zi de sărbătoare la Zoo Braşov. Pinguinii, focile şi leii de mare au avut parte de atenţie specială

Au o zi în care sunt răsfăţaţi mai mult decât de obicei, primesc atenţie din toate părţile şi, dacă se poate, câţiva peşti în plus. Şi nu e de mirare că se bucură de toată această atenţie: pinguinii sunt printre cele mai îndrăgite animale. Cu mersul lor legănat, scufundările spectaculoase şi felul în care se îngrămădesc atunci când apare mâncarea, pinguinii sunt printre vedetele Grădinii Zoologice din Braşov. Iar ieri au avut toate motivele să fie şi mai veseli. Pentru că, pentru ei, a fost o zi cu totul specială... Ziua Internaţională a Mediului Marin.

"Hai, hai la papa! Haideţi la papa!", îi îndeamnă îngrijitorul pe pinguini.

Şi nu trebuie spus de două ori când apare găleata cu peşte. Pinguinii ştiu imediat unde trebuie să ajungă. Iar îngrijitorii ştiu că, uneori, o porţie bună de peşte este începutul unei prietenii.

Au fost răsfăţaţi şi cu antrenamente, activităţi şi mai multă atenţie decât într-o zi obişnuită. Pentru că, atunci când sunt sărbătoriţi, nici pinguinii, nici focile şi nici leii de mare nu puteau lipsi de la petrecere.

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"Capacitatea totală a acvariilor pentru animale marine este de 3.400 de metri cubi de apă tratată, filtrată şi adusă cât mai aproape de parametrii apei marine. Ne bucurăm foarte mult pentru faptul că suntem aici exact în momentul în care pinguinii Humboldt sunt cât se poate de jucăuşi", explică reporterul Observator Claudiu Loghin.

"Am pregătit o serie de activităţi, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, prin care aceştia să descopere importanţa animalelor marine", spune Mihail Milea, responsabil educaţie Zoo Braşov.

În total, la Zoo Braşov trăiesc 20 de pinguini Humboldt, două foci şi patru lei de mare californieni.