Un incendiu de proporții a izbucnit în această seară la o hală din comuna Călinești, satul Vrănești. Localnicii au dat alarma, speriaţi de degajările uriaşe de fum şi de zgomotele unor explozii în jurul imobilului.

Update: La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă și degajare mare de fum, la o hală în care sunt depozitate materiale plastice și europaleți. Din estimările de la fața locului, suprafața afectată este de aproximativ 500 mp.

Intervenția este una dificilă, hala fiind construită din panouri sandwich, iar o parte din elemente din construcția acesteia prezeintă risc de prăbușire.

Pompierii au intervenit de urgență cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, precum și un echipaj CBRN, specializat în intervenții pentru riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Potrivit primelor informații, în timpul incendiului s-au auzit mai multe explozii din interiorul construcției. În clădire s-ar afla recipiente sau materiale inflamabile.

Intervenția este în plină desfășurare, pompierii concentrându-se pe localizarea și lichidarea focului, precum și pe limitarea propagării acestuia către alte clădiri din vecinătate. Deocamdată, nu au fost raportate victime.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauza incendiului.

