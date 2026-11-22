A plecat în mijlocul facultăţii de Medicină în Germania şi a devenit coordonator de secţie ATI. S-a specializat într-o tehnică salvatoare de vieţi la nivel mondial, ECMO, un aparat care înlocuieşte temporar funcţia plămânului sau a inimii, iar acum vrea să dea înapoi ce-a învăţat într-o ţară care pune deopotrivă pacientul şi pregătirea medicului pe primul loc. De 4 ani ţine cursuri de ECMO în România pentru tinerii medici din spitale din toată ţara. Îşi doreşte să se întoarcă acasă la un moment dat, dar singura lui frică este să fie pus în situaţia în care să ştie cum să salveze pacienţi, dar să nu aibă cu ce.

Iuliu Torje a plecat în Germania cu o bursă de student la Medicină. Încă din primele luni, l-a cucerit sistemul medical de acolo.

"Ce m-a frapat pe mine este respectul faţă de studenţi. M-a frapat prietenia cu care eşti tratat, profesionalismul cu care eşti tratat şi asta este un factor deciziv în momentul în care te simţi parte integrantă în ceea ce urmează să devii", a explicat Iuliu Torje, medic primar ATI, coordonator ECMO, Germania.

Ce a trăit în România a fost cu totul diferit.

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"Pur şi simplu stăteai pe holuri TAIE iar mai apoi la pacient intram câte o grupă întreagă şi făceam anamneza pe un sărac de pacient care se speria când vedea 15-20 de pacienţi pe lângă el, nu-i ceva plăcut. În Germania eram împărţiţi la 1-2 studenţi pe o secţie", a mai spus medicul.

Cum a ajuns medicul român să se specializeze în tehnologia ECMO

La început a ales chirurgia, dar totul s-a schimbat când cel care cel care avea să devină şeful lui, mai târziu, a ţinut o prezentare privind ECMO, sistemul de circulaţie extracorporeală care poate suplini funcţia plămânilor şi inimii. A intrat în echipă.

"Din acel moment am simţit că asta mă defineşte. Şi că ăsta e modul în care eu pot să ajut extrem extrem de multă lume", a afirmat Iuliu Torje.

După câteva luni în care a învăţat să stăpânească tehnica ECMO, a devenit coordonatorul uneia dintre secţiile ATI din spital.

"Era ceva fascinant să vezi cum poți să preiei funcția plămânului sau a cordului pe un aparat, iar omul ăla să trăiască pur și simplu asistat pe un aparat. Era ceva fascinant", a declarat Iuliu Torje.

Apoi a început să facă gărzi pe un elicopter...

"E un sentiment plăcut când știi că faci bine", a spus medicul primar ATI.

Când a simțit că poate da mai departe tot ce a învățat, s-a gândit la România.

"Am zis: de ce n-am face noi un curs de ECMO? Este ceva ce în România este total subdezvoltat", a mai declarat medicul.

Alături de Zsolt Beres, un medic ATI din Oradea, Iuliu Torje a ajuns la al patrulea an în care ține cursul ECMO la Târgu Mureș, acolo unde deocamdată a fost primit cu căldură.

"De la an la an, tot mai mulți, iar anul ăsta a culminat cu atât de mulți înscriși, încât a trebuit să oprim înscrierile după trei zile. Punem accent pe calitate, astfel încât cei care vin la curs să plece cu un minim de siguranță atunci când se întorc în spitalele lor, să spună: mă simt în stare să pun un ECMO. Și ei pleacă și cu siguranța faptului că, dacă la 1 noaptea mă sună, eu o să răspund", a explicat Iuliu Torje.

Însă în România nu i-a fost mereu ușor.

"Cred că tinerețea nu e un criteriu de incompetență, așa cum adeseori se consideră în România. Nu ai cum să nu remarci un anume sentiment de respingere la momentul la care te întorci și încerci să schimbi lucruri. Dar simt dorința medicilor tineri care-și doresc să progreseze", a afirmat Iuliu Torje.

Ce îl împiedică să renunțe la cariera din Germania

Deși are o carieră în continuă ascensiune, Iuliu Torje se gândește și la ziua în care ar vrea să se întoarcă definitiv în țară.

"Cea mai mare frică a mea este că m-aș întoarce în România și aș fi pus în situația în care știu ce am de făcut, dar n-am cu ce. Eu vin dintr-un sistem în care totul se află la un dulap distanță. Mă simt mai mult decât responsabil pentru pacientul care se află în mâinile mele", a declarat Iuliu Torje.

Medicii care au rămas în România au învăţat în ultimii ani să se descurce şi dacă dulapul nu e tot timpul plin. Şi dacă profesorul nu e tot timpul disponibil. Şi dacă nu au avut parte mereu de cele mai bune cursuri de perfecţionare. Dar fiecare dintre ei simte aceeaşi responsabilitate pentru pacientul din faţa lui. Şi asta le-a dat putere să rămână şi că continue să lupte pentru un sistem care parcă începe să se schimbe.