Începe golirea barajului Vidraru. Recomandările autorităţilor pentru oamenii din zonă

Autorităţile încep golirea barajului Vidraru. Operaţiunea se va desfăşura conform unui programat prestabilit şi nu există risc pentru populaţie, susţine primăria din Curtea de Argeş.

"Primăria Municipiului Curtea de Argeș informează cetățenii că, în urma notificării oficiale primite din partea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 se vor efectua deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea directă a debitelor pe albia Râului Argeș. Începând cu 10 decembrie 2025, ora 12:00, vor fi tranzitate debite de maximum 25 mc/sec, în regim continuu (24/24), în condiții hidrometeorologice normale", se arată în comunicatul instituţiei.

Recomandări pentru populaţie

Potrivit autorităţilor, oamenii din zonă nu vor fi afectaţi de această operaţiune, singurele efecte vizibile fiind creşterea debitului râului Argeş şi faptul că apa râului va fi mai tulbure pe parcursul procesului.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, instituţiile competente în acest caz au emis şi un set de recomandări pentru populaţie şi agenţii economici din zonă:

evitați apropierea de maluri și de albia râului;

evitați lucrările, exploatările sau accesul în zonă cu utilaje sau animale;

supravegheați copiii și animalele de companie;

manifestați prudență sporită în această perioadă

Sistemele de alarmare nu vor fi acționate, întrucât deversările reprezintă o operațiune controlată, nu o situație de pericol iminent.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰