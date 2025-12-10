Bolojan discută, de la 14:30, cu sindicatele și patronatele despre salariul minim în 2026

Premierul Ilie Bolojan va discuta astăzi despre salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care începe la ora 14:30.

Potrivit Guvernului, premierul Ilie Bolojan participă, miercuri, la reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Şedinţa urmează să aibă loc la Palatul Victoria, de la ora 14.30.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu susține majorarea salariului minim, argumentând că salariile din sectorul public sunt legate de acesta, iar o creștere ar contrazice politica de înghețare a veniturilor la stat. În plus, el menționează că firmele sunt deja împovărate de taxe. PSD respinge ideea înghețării și avertizează că România riscă proceduri europene dacă nu actualizează salariul minim, conform angajamentelor asumate.

Pe de altă parte și analiștii au declarat pentru Observator că în economie practic au scăzut vânzările, a scăzut producția, prin urmare nu ar fi oportună majorarea salariului minim. În același timp, angajații care au ieșit în stradă spun că veniturile lor nu au ținut pasul cu inflația și că salariile așadar nu au crescut.

Sindicatele critică amânarea creșterii salariului minim

Sindicatele critică dur orice amânare a creșterii salariului minim, susținând că aceasta ar adânci sărăcia și ar încălca legislația europeană. Patronatele afirmă că doar 30% dintre antreprenori ar putea permite o majorare salarială, iar prioritatea actuală este supraviețuirea în criză.

În prezent, salariul minim este de 4.050 lei brut (aproximativ 2.575 lei net), dintre care 300 de lei sunt scutiți de taxe, iar aproximativ un milion de angajați sunt plătiți la acest nivel. Ministrul Muncii, Florin Manole, subliniază că legea trebuie respectată și că salariul minim ar trebui să crească în 2026.

El precizează că, dacă se aplică legea, salariul minim s-ar putea majora fie cu 300 de lei brut, fie cu 700 de lei brut. În prezent, peste două milioane de oameni trăiesc cu un salariu brut cuprins între 4.050 și 4.500 lei.

