Trei bărbați cu vârste între 30 și 41 de ani, din județele Vâlcea și Gorj, au fost arestați preventiv după ce polițiștii au destructurat o rețea specializată în sustragerea de țiței din magistrala din zona orașului Băbeni, au anunțat marți reprezentanții Poliției Vâlcea.

Reţea prinsă după ce a furat 73 de tone de ţiţei în Vâlcea. Hoţii transportau petrolul în bazine improvizate - Sursa: Shutterstock

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat încă din luna august, furând în repetate rânduri țiței direct din conducta principală. În doar câteva luni, hoții ar fi sustras aproximativ 73 de tone de țiței, valorificat ulterior pe piața neagră. Anchetatorii au ridicat în total aproximativ 2.700 de litri de țiței, alături de echipamente folosite la comiterea faptelor și suma de 20.000 de lei, despre care există indicii că provine din activitatea ilegală.

Potrivit polițiștilor, duminică a fost organizat un flagrant și o percheziție într-un spațiu comercial folosit de membrii rețelei. În urma acțiunii, au fost ridicate bunuri utilizate în activitatea infracțională, printre care și un autoturism modificat artizanal, în interiorul căruia se afla un bazin improvizat încărcat cu circa 1.200 de litri de țiței.

"Din cercetări s-a stabilit că trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 30 şi 41 de ani, din judeţele Vâlcea şi Gorj, ar fi constituit, începând cu luna august, un grup infracţional organizat specializat în sustragerea de ţiţei din zona oraşului Băbeni. În această perioadă, aceştia ar fi acţionat repetat în aceeaşi zonă, sustrăgând aproximativ 73 de tone de ţiţei. În urma activităţilor au fost identificate mai multe bunuri utilizate la comiterea faptelor, precum şi suma de 20.000 de lei, despre care există indicii că ar proveni din activitatea infracţională. În total, poliţiştii au ridicat aproximativ 2.700 de litri de ţiţei, împreună cu alte bunuri şi materiale relevante pentru probarea cauzei", au transmis reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Articolul continuă după reclamă

Cei trei bărbați au fost reținuți inițial, iar marți au fost prezentați în fața magistraților Tribunalului Vâlcea, care au dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și furt calificat.

Polițiștii continuă investigațiile pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea eventualilor complici.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰