Video Copiii au fost vedetele zilei: povești la Cotroceni, ateliere şi zboruri deasupra Mării Negre

A fost ziua copilului şi a bucuriei în toată ţara. Cu mic, cu mare, au uitat de teme, au cântat şi au dansat, s-au jucat de-a poliţiştii, au zburat deasupra mării şi au înălţat visuri. De ziua lor, copiii au avut intrare liberă la Palatul Cotroceni, unde Prima Doamnă le-a citit poveşti.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 20:58
Străzile au răsunat de râset de copii. Cei mici au sărbătorit cum le place - la joacă - şi au făcut urări pentru prietenii lor cum au ştiut mai bine.

"Să se distreze pentru că doar odată în an este 1 iunie!", a urat un copil.

Întrebaţi de îşi doresc de 1 iunie, copiii au răspuns: O jucărie, o păpuşă, unn căţel!

Cei mici au fost fascinaţi când au putut să se joace de-a poliţiştii. Agenţii le-au arătat maşinile şi motocicletele de intervenţie, trusele de luat amprente şi câinii special dresaţi.

Reporter: "Ce vrei să te faci când o să fii mare?"

Copil: "Poliţistă!"

Reporter: "De ce? Pentru că am fost la maşinile de poliţist, pentru că poţi să arestezi"

Copil: "Îmi place motocicleta pentru că e mare şi e BMW"

Reporter: "Ce vrei să le transmiţi copilaşilor?"

Copil: "Să se bucure de această zi frumoasă!"

"Avem copii care ne-au pus o grămadă de întrebări privind curiozităţile profesiei", a declarat Alexandru Bălan, de la IPJ Ilfov.

De ziua copiilor, Palatul Cotroceni şi-a deschis porţile pentru sărbătoriţi, chiar şi cei care au venit însoţiţi...

Copiii au desenat lumea cu proprii ochi.

Reporter: "Tu dacă ai fi preşedintele României, ce ai face pentru copii?"

Copil: "Aş organiza tot un fel de loc de genul într-o pădure sau poate într-o poiană"

Şi copiii cuplului prezidenţial s-au văzut oameni mari.

"Îmi doresc să fiu designer de modă! Îmi plac foarte mult pantalonii", a declarat Aheea.

"Arhitect! Ce face un arhitect? Desenează case", a spus Antim.

Copiii invitaţi la Cotroceni au avut parte de surpriză: au stat la poveşti cu Prima Doamnă a României.

"Ştiţi cine a fost Constantin Brâncuşi? Wow, câte mâini ridicate!", a spus Mirabela Grădinaru.

Cei mai norocoşi copii au sărbătorit la înălţime.

"Bună dimineaţa stimaţi şi dragi pasageri! La mulţi ani! Vă informăm că zborul nostru este gata de plecare", le-a transmis pilotul celor prezenţi.

TAROM a organizat pentru ei zboruri speciale pentru copii, de la Bucureşti până deasupră Mării Negre.

"Chiar este frumos! Pentru că îmi place să pilotez, vreau să mă fac pilot", a transmis un copil.

"E foarte tare şi nu mă aşteptam, că mi-a spus mama că am venit să luăm ceva după aia mi-a zis de fapt că a fost o surpriză! Este prima dată când vin cu avionul!", a mai spus un copil.

"A fost o experienţă specială. Din fericire sunt un norocos şi am reuşit să-mi urmez acest vis, de a ajunge pilot!", a declarat Sorin Guinea, comandant de aeronavă.

