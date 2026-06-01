Cel mai mare parc de aventură din centrul țării se află la marginea Brașovului, într-o pădure de fag transformată într-un spațiu de joacă la înălțime. Traseele sunt amenajate printre copaci, cu platforme din lemn și cabluri metalice întinse între arbori. Accesul se face doar cu echipament complet de protecție, iar înainte de intrarea pe trasee, toți participanții trec obligatoriu printr-un instructaj de siguranță.

Toată greutatea în ham, ca şi cum am sta într-un scăunel, mâinile una peste cealaltă, capul în dreapta, picioarele înainte şi pornim.

Sunt ultimele indicații înainte de distracţia la înălțime. În funcție de nivelul de dificultate ales, traseele spectaculoase includ poduri suspendate și tiroliene, unele cu lungimi de până la 300 de metri. După câteva minute de acomodare, curajul începe să învingă ezitarea, inclusiv în cazul celor mai mici participanți.

16 trasee de dificultăţi progresive, 5 pentru copii şi 11 pentru adulţi sunt disponibile în cel mai mare parc de aventură din centrul ţării. Aventura durează două ore, dar credeţi-mă, sunt două ore pline de intensitate.

Parcul de aventuri include și traversarea pe tiroliene a lacului aflat în apropiere. Turiștii cu experiență pot alege traseele negre, considerate cele mai dificile.

"Avem trasee cu dificultăţi crescute, cum ar fi roşu şi negru, dar multe dintre trasee sunt pentru copii. În mare parte avem turişti din România cu vârste cuprinse între 8-14 ani", a declarat Mihai Ianole, manager operațional parc.

Şi turiştii străini sunt dornici de aventură. Cei aflați la început sunt sfătuiți să aleagă traseele mai uşoare, adaptate nivelului lor de pregătire.

"E uşor pentru că e primul. E nivelul pentru copii mici. Îmi place aici, pentru că suntem afară, în natură şi ne distrăm". "Trebuie puţin exerciţiu. Cu calm, să treci de frică, dar...e frumos. Ne scoate din siguranţa asta în care toţi ne-am aşezat viaţa şi trebuie să mai ieşim din zona de confort", spun turiştii.

Experienţa la înălţime costă 115 lei pentru copiii sub 12 ani și de 125 de lei pentru cei trecuţi de această vârstă.

Claudiu Loghin

