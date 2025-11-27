Gata cu cozi interminabile şi nervi de la ghişee pentru şoferii care vor să-şi înmatriculeze maşinile. Parlamentul a adoptat legea care va permite ca înmatriculările auto să se desfășoare integral online. Digitalizarea a început încă de anul trecut şi aproape că reuşise, însă mai trebuia pus la punct un aspect. Şoferii încă erau puși pe drumuri până la Direcția de Înmatriculări ca să primească pe hârtie datele de acces la platforma online.

"Am făcut vreo trei drumuri, că am mai uitat din acte". Astfel de situaţii ar urma să devină curând istorie. Sau cel puţin aşa promite noua lege care, odată implementată, le permite şoferilor să-şi înmatriculeze maşina online. În doar câteva ore, oamenii ar urma să poată ridica plăcuţele. Iar avantajele sunt de necontestat: fără timp pierdut la cozi interminabile, fără nervi.

"Poate principalul avantaj este reprezentat de faptul că, atunci cand nu avem toate documentele, putem, printr-un singur click, să încărcam ce am uitat, fara sa facem drumuri suplimantare si fara sa stam, din nou, la rând la ghişeu. Vom ajunge aici doar cand trebuie sa ne luam documentele si plăcuţele de înmatriculare", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

Şi poate, în viitor, nici acest lucru nu va mai fi necesar. În vară, Ministerul de Interne anunţa că face demersuri în privinţa unui serviciu care să permită livrarea plăcuţelor la domiciliu, ca parte a unui proces complex de digitalizare.

Încă de anul trecut, oamenii îşi puteau crea conturi online pentru a depune documentele necesare înmatriculării, însă, ironic, erau nevoiţi să meargă fizic la centru, pentru a-şi lua datele de utilizator pentru cont. E şi cazul acestui tânăr:

"Era o struţo-cămilă aşa, era o încercare, s-a încercat să se vadă dacă funcţionează. Evident că e mai bine online. Mă bucur că in sfârsit se digitalizează lucrurile"

Totuşi, acestă digitalizare, deşi prezintă multe avantaje şi ne-ar putea scuti de multe drumuri, îi sperie pe cei nefamiliarizaţi cu tehnologia care preferă metoda clasică.

"Eu nu depun online, eu depun aici direct. E mai sigur. Cine ştie să umble, e bine. Eu cu internetul nu prea", a spus un domn.

"În perioada următoare se vor demara procedurile pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice pentru punerea în aplicare a noutăților legislative. În prezent, DGPCI realizează operațiuni exclusiv online, cum ar fi emiterea duplicatului de permis conducere, înmatriculare, radierea online, păstrarea numărului de înmatriculare", a declarat Loredana Pisică, subinspector poliţie.

