Într-un sistem medical marcat de lipsa resurselor și de dificultăți în gestionarea pacienților cronici, doi tineri din Timișoara demonstrează că inovația poate schimba regulile jocului. Ei au creat o platformă unică în România, bazată pe inteligență artificială, care promite să revoluționeze modul în care medicii monitorizează pacienții. Iar eforturile lor au fost recunoscute. Pentru implicarea lor în rezolvarea problemelor din sistemul medical românesc, studenţii au fost înscrişi în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Teodor şi Alexandru se cunosc de mai bine de 10 ani. Cei doi au pasiuni comune, iar asta i-a adus departe. În prezent, cei doi sunt fondatorii Chronivo Health, prima platformă din România care folosește agenți virtuali cu inteligență artificială pentru a urmări starea de sănătate a pacienților cronici. "În experiența acumulată în cei aproape 6 ani de studii medicale, au observat în stagiile de la spital că cele mai multe exacerbări pe care le au pacienții cronici, și anume înrăutățire simptomelor, le au deoarece nu sunt compliați la tratament, iar medicii nu au o viziune clară asupra comportamentului pacienților la domiciliu în afara vizitelor medicale", a declarat Teodor Burtic, fondator Chronivo Health.

Cum funcţionează sistemul

"Am observat că nu mai există niciun produs de genul pe piață și a pentru a porni ceva inovator a trebuit să căutăm în locuri care nu le-am explorat până acuma. Eu fiind student la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, am venit cu partea de expertiză pe financiar și la tot", a declarat Alexandru Oprescu, fondator Chronivo Health. Sistemul funcționează simplu: agenții virtuali sună pacienții, le pun întrebări despre tratament, simptome și starea generală, iar datele sunt trimise automat către medicul curant. Totul se desfășoară printr-un dialog natural, fără aplicații complicate. O soluție ideală pentru vârstnici sau persoane fără cunoștințe digitale.

Inovația lor a atras deja atenția experților. Teodor şi Alexandru au fost incluși în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" a Fundației Dan Voiculescu, ediția 2025, o recunoaștere a potențialului pe care Chronivo Health îl are pentru sistemul medical din țara noastră. "Am fost implicați în proiectul 100 de tineri pentru România, condus de Fundația Dan Voiculescu, unde practic sunt căutate proiecte inovatoare, făcute de tineri din România, care vor aduce un plus de valoare Societății de România", a declarat Teodor Burtic, fondator Chronivo Health. "Mulțumim Fundației Dan Voiculescu pentru recunoștința adusa proiectului și pentru expunere oferită mai departe", a declarat Alexandru Oprescu, fondator Chronivo Health.

Platforma a fost validată în cadrul competițiilor Innovation Labs 2025 și Laser Valley 2025, unde echipa a atras colaborarea unor specialiști cu experiență în domeniul IT. Cei doi tineri fondatori nu se opresc aici. Dorința lor este aceea ca platforma să ajungă atât în spitalele publice și private din țara noastră, cât și în străinătate.

