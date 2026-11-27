Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) avertizează că întâlnirile dintre elevi și foștii consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu dependența de jocuri de noroc pot avea efectul opus celui dorit. Instituția recomandă școlilor să utilizeze exclusiv programe de prevenire a adicțiilor validate științific.

Întâlnirile elevilor cu foști consumatori de droguri pot încuraja consumul. Avertismentul autorităților - Profimedia

ANPCDDA își exprimă îngrijorarea față de numărul tot mai mare de întâlniri organizate în unitățile de învățământ din România, în cadrul cărora persoanele care s-au confruntat cu dependențe își prezintă experiențele personale în fața elevilor.

Potrivit instituției, deși intenția școlilor este de a-i proteja pe copii și adolescenți, astfel de inițiative nu reprezintă o metodă de prevenire fundamentată științific. Mai mult, agenția precizează că această practică este contraindicată de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și de Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

"Această practică este contraindicată explicit de principalele foruri europene și internaționale de profil (...) deoarece poate avea efecte nocive, ducând chiar la creșterea consumului de substanțe sau a comportamentelor de risc în rândul tinerilor", transmite ANPCDDA, într-un comunicat de presă.

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De ce mărturiile foștilor consumatori de droguri pot avea efectul opus în școli

Unul dintre riscurile semnalate de reprezentanții agenției este idealizarea neintenționată a persoanelor care s-au confruntat cu adicții. Atenția de care acestea beneficiază în fața unui public numeros îi poate determina pe elevii vulnerabili să le perceapă drept personaje interesante sau chiar modele de urmat.

În același timp, faptul că elevii întâlnesc persoane care au reușit să depășească dependența le poate crea falsa impresie că experiența consumului de droguri sau a jocurilor de noroc nu are neapărat consecințe grave.

"În loc să fie descurajați, tinerii pot crede că pot experimenta și că își vor reveni ulterior fără consecințe grave, exact ca vorbitorul", explică reprezentanții instituției.

Un alt pericol îl reprezintă normalizarea comportamentelor de risc. Relatările despre consumul de substanțe pot întări percepția greșită a adolescenților că astfel de comportamente sunt răspândite în rândul celor de vârsta lor.

Potrivit ANPCDDA, nici tacticile bazate pe frică și poveștile șocante nu sunt eficiente în schimbarea comportamentului adolescenților. În plus, întâlnirile punctuale nu abordează cauzele profunde ale adicțiilor, precum stresul, dificultățile emoționale sau presiunea grupului.

Observator a documentat efectul de bumerang al unor campanii antidrog

Problema eficienței programelor de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor a fost abordată și de Observator, în cadrul campaniei "România, pierdută în droguri", lansată pe 7 septembrie 2026.

Într-unul dintre episoadele campaniei, "Unul din 10 copii recunoaşte că s-a drogat măcar o dată", specialiștii au atras atenția asupra metodelor de prevenire utilizate în România și asupra riscului ca acestea să aibă efect de bumerang.

Reporterii Observator au documentat și situația centrelor de prevenire antidrog din România, precum și dificultățile întâmpinate de părinții care caută ajutor specializat pentru copiii lor.

Ce metode de prevenire a consumului de droguri recomandă specialiștii

În locul conferințelor și al mărturiilor personale, ANPCDDA recomandă programe interactive, care să îi ajute pe elevi să își dezvolte abilitățile sociale și emoționale, să gestioneze stresul, să ia decizii sănătoase și să reziste presiunii grupului.

Specialiștii subliniază și importanța prezentării unor date reale despre consumul de droguri și practicarea jocurilor de noroc în rândul adolescenților, pentru a combate percepția că aceste comportamente sunt adoptate de majoritatea tinerilor.

Un rol important în prevenirea adicțiilor îl are și familia. Programele care îmbunătățesc comunicarea dintre părinți și copii și îi ajută pe adulți să stabilească limite clare și consecvente pot reduce riscul apariției dependențelor.

ANPCDDA recomandă conducerilor școlilor, inspectoratelor școlare și asociațiilor de părinți să consulte instituțiile de specialitate, inclusiv Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog din cadrul Ministerului Sănătății, înainte de aprobarea unor astfel de evenimente.

Totodată, agenția solicită utilizarea exclusivă a programelor de prevenire validate științific și adaptate vârstei elevilor.