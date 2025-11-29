După ani petrecuți printre străini, după zile și nopți în sălile de antrenament și în ring, după lovituri primite din toate direcțiile, Leonard Doroftei a înțeles că cel mai bine îi este tot acasă. Și-a ridicat propria sală, "atelierul de box", cum îi spune, și a luat-o de la capăt, de această dată ca antrenor. Iar acum speră să descopere aici, în România, viitorul campion mondial.

Leonard Doroftei este unul dintre marii campioni ai României. Atelierul de box al lui Leonard Doroftei nu e o simplă sală, ci un "atelier de box", un spațiu pe care fostul campion l-a construit atunci când a decis că e momentul să se întoarcă acasă definitiv. „E cuibul meu”, spune Doroftei "E cuibul meu!", spune Leonard Doroftei.

Simţea că are nevoie de aşa ceva. După zeci de ani în ringul de box, după o viaţă petrecută prea mult departe de casă. În 1997, a plecat prima dată în Canada, ca boxer profesionist. Avea 27 de ani, era campion mondial, dublu campion european, dublu medaliat olimpic. Palmaresul său la amatori era impresionant, cu 239 de victorii şi 15 înfrângeri.

"Am plecat ca sportiv, mi-am îndeplinit obiectivul, am devenit campion, m-am bătut cu alţi campioni, adică mi-am făcut nebuniile.", adaugă fostul campion.

În ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria semiuşoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Balbi. S-a retras în 2004, după meciul pierdut în faţa lui Arturo Gatti.

„Și m-am întors acasă, pentru că aici e casa mea. România. A fost greu pentru că m-am trezit dintr-odată fără nimic, adică fără un program. Obișnuit cu programul, dintr-odată am fost liber. A fost frumos o lună, două, o jumătate de an, un an. După care a devenit foarte greu, nu mai puteam să dorm noaptea, m-am făcut cârciumar. A fost o lume frumoasă, dar nu era lumea mea.”, spune Doroftei.

"Pur și simplu m-am trezit cu un act din partea primăriei, de care am luat notă și care spunea că trebuie să evacuez spațiul până pe data de 25. Voi fi chiar falit.", adaugă Doroftei.

Doroftei a simţit asta ca pe un croşeu direct în figură. Ceva ce rar i se întâmpla în ringul de box: "A fost o lume care din varful piramiei mă tragea în jos. Şi am zis că trebuie să schimb ceva."

Şi-a luat sotia, cei trei copii, şi a plecat din nou în Canada, ţara în care simţise cel mai bine gustul succesului.

"Eu nu am plecat niciodată să emigrez din România. Să fug din România. Am plecat pentru că aveam nevoie de o schimbare, de linişte, să fiu doar eu cu familia mea şi să îmi aleg drumul. Pentru că am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea.", adaugă boxerul.

Şi a luat-o din nou de la capăt, a revenit în sala de box de data aceasta ca antrenor începător.

"Spre norocul meu că am ajuns într-un loc în care, la rândul tău, trebuie să te antrenezi cu respect și am învățat să antrenez. Cu adevărat am învățat să antrenez, pentru că aici nu aș fi putut să antrenez, pentru că ai tendința să antrenezi, să faci ce a făcut și antrenorul tău: să țipi, să arunci cu coarda, să urli, să zbieri. În Canada nu ai voie să țipi, nu ai voie să îl împingi, nu ai voie să îl atingi. Trebuie să știi să profesezi.", spune Leonard Doroftei.

Cinci ani a antrenat copii în Canada. După care a simțit că e momentul să se întoarcă. Să facă în România ce învățase printre străini. A căutat o sală și a început să construiască acolo ceea ce visase demult, propriul lui atelier de box. Și abia atunci a simțit că e bine.

"Ca la 20 de ani. Și bătut, și fără bani.", glumeşte Doroftei.

Sala încă nu e deschisă oficial, dar deja sunt cereri multe. Vin și copii, și părinți. Și puști care visează să devină într-o zi următorul campion mondial, dar și adulți care vor doar o condiție fizică bună și o doză de energie pozitivă marca Leonard Doroftei.

"Pentru mine boxul nu înseamnă bătaie, înseamnă o artă de a lupta. Arta de a te lupta, de a lovi fără să fii atins. Și acum, la 55 de ani, mai am de învățat și învăț. Și învăț alături de copii și de oameni.", remarcă Doroftei.

Nu s-a gândit niciodată că ar fi putut face altceva în viață. Decât în filme.

"Eu, și o spun cu mâna pe inimă, sunt genul de sportiv care, prin muncă, am bătut talentul. Dar nu l-am bătut, l-am umilit.", concluzionează boxerul.

