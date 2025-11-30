După o săptămână de ploi neîncetate, mai multe râuri s-au umflat şi au ieşit din matcă. Situaţia cea mai gravă este în Piteşti, unde două clădiri publice au fost inundate. De atfel, autorităţile din Argeş au decis să închidă total un baraj. Hidrologii au extins avertizările pe mai multe râuri din ţară până luni dup-amiază.

La prima ora a dimineţii, apa depăşea deja un metru în curtea Direcţiei Sanitar Veterinare din Piteşti. Şuvoaiele au intrat şi în mai multe birouri.

Paznic: A intrat un coleg de-al meu să ia cheile, să deschidem aici porţile.

Reporter: Şi maşinile sunt inundate.

Articolul continuă după reclamă

Paznic: Da.

Clădirea în care ar urma să funcţioneze Direcţia Naţională Anticorupţie a fost şi ea inundată. S-a convocat imediat comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.

"Am dispus închiderea totală a barajului de la Mărăcineni pentru scăderea debitului pe Râul Doamnei, pentru a diminua efectele negative", a declarat Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș.

"Se intervine cu motopompe de mare capacitate, cu motopompe cu care să evacuăm apa din sediile insituţiilor. La acest moment s-a solicitat sprijin şi din judeţele limitrofe", a precizat Alin Berevoescu, inspector șef ISU Argeş.

În unele zone a plouat în 24 de ore cât pentru aproape întreaga lună.

"Nu a mai fost apa asta de ani de zile", a spus un localnic.

"Şi canalizarea e sub parametrii. Cum creşte apa, s-a blocat şi dă pe străzi", susţine un alt localnic.

Şi în Lopătari, la 50 de kilometri de Buzău, trei podeţe au cedat sâmbătă noapte în urma ploii abundente. Oamenii nu au mai putut pleca de acasă până când autorităţile nu au refăcut drumul.

Accesul a fost complet blocat şi spre satul Vârteju, după ce o stâncă s-a prăbuşit în mijlocul drumului.

În Breaza, judeţul Prahova, terenul a luat-o la vale tot din cauza ploilor, în cartierul Podu Corbului, unde se lucra la canalizare. Pompierii au asigurat zona.

Hidrologii au prelungit avertizările de inundaţii pe mai multe bazine hidrografice până luni, la ora 12. În Tulcea este cod portocaliu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰