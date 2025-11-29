Mai multe gospodării din județul Dâmbovița au fost inundate sâmbătă ca urmare a precipitațiilor abundente. Pompierii au fost trimiși în misiune pentru a scoate apa din curțile localnicilor.

Inundații în Dâmbovița. Pompierii au intervenit în mai multe gospodării afectate de precipitații abundente - Shutterstock (scop ilustrativ)

ISU a anunţat sâmbătă după amiaza că "în urma manifestării fenomenelor hidrologice prognozate pentru județul Dâmbovița, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situațiilor generate de acumulările de apă în gospodării", potrivit Mediafax.

Până la redactarea anunțului, echipajele ISU Dâmbovița au acționat pentru a scoate apa din cel puțin 15 gospodării afectate.

"O curte inundată în localitatea Românești, unde a intervenit Garda de Intervenție Potlogi cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 10 curți inundate în localitatea Picior de Munte, unde a intervenit Detașamentul Găești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 2 curți inundate în municipiul Moreni, unde a intervenit Detașamentul Moreni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 1 curte inundată în localitatea Drăgăești-Pământeni, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; 1 curte inundată în localitatea Suta Seacă, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile monitorizează în continuare situația din județ.

Judeţele Dâmboviţa şi Prahova, se află sub cod portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz.

În intervalul 29 noiembrie, ora 18:00 - 30 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Ialomiţa - sectorul amonte SH Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval SH Moroeni - amonte SH Târgovişte (judeţele Dâmboviţa şi Prahova), precum şi pe Prahova - bazinul superior şi pe Teleajen (judeţul Prahova), se pot produce viituri majore, generatoare de revărsări importante, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰