Video Inundaţii în Vrancea. Autorităţile au declanşat evacăuri preventive pentru a gestiona efectele viiturilor

Inundații în Vrancea: peste 200 de cadre din ISU, IPJ și IJJ Vrancea sunt mobilizate pentru a gestiona efectele viiturilor prognozate în județ. Autoritățile au declanșat evacuări preventive, iar primele persoane au fost scoase din case în miez de noapte.

de Adrian Obreja

la 30.03.2026 , 07:33
La ora 03:50, autoritățile au început evacuările preventive în mai multe localități din județul Vrancea.

 

Din satul Mirceștii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane au mers la rude. Alte 4 persoane au fost duse la Școala Vânători. Patru locuitori au refuzat evacuarea.

Din comuna Biliești, 3 persoane urmează să fie evacuate la Căminul Cultural. Alte 2 s-au autoevacuat la rude. 160 de persoane au refuzat să părăsească locuințele.

Pe fondul condițiilor hidrometeorologice nefavorabile, ISU, IPJ și IJJ Vrancea au mobilizat peste 200 de cadre cu 65 de mijloace tehnice. 50 de militari din Garnizoana Focșani sunt pregătiți să intervină în sprijinul forțelor din teren, cu tehnică militară specifică.

Echipajele monitorizează permanent cursurile de apă. Verifică zonele vulnerabile și se pregătesc pentru intervenții rapide.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervine cu 34 de lucrători și 11 mijloace tehnice. În teren au fost desfășurați 500 de metri de diguri mobile din panouri. Sunt folosiți, de asemenea, 2.000 de saci de nisip pentru consolidarea zonelor expuse.

Resursele vizează protejarea infrastructurii și a gospodăriilor din localitățile aflate în calea viiturilor.

În intervalul 29.03.2026 ora 18:00 - 30.03.2026 ora 12:00 pe râul Putna – bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna – pe sectorul aferent S.H. Mirceşti din județul judeţul Vrancea este alertă Cod portocaliu de inundații.

