Codul galben de furtuni a adus haos în sud-estul ţării. În Constanţa, la Medgidia, ploaia torenţială a transformat mai multe străzi în adevărate râuri.

Apa s-a revărsat printre maşini, iar canalizările nu au mai făcut faţă şi au refulat în doar câteva minute. Şoferii au înaintat cu greu prin şuvoaiele formate pe şosele. Vijelia a fost însoţită de descărcări electrice şi rafale puternice de vânt.

Probleme au fost şi la Brăila, unde furtuna a inundat mai multe artere din oraş. Maşinile au circulat cu greu prin apa acumulată, în timp ce localnicii au încercat să îşi protejeze gospodăriile din calea puhoaielor.

Elena Gânguț Like Elena Gânguț este redactor Observator pentru știrile dimineții din septembrie 2023. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰