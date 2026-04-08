O învăţătoare din judeţul Călăraşi a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată că ar fi agresat trei elevi de doar 6 şi 7 ani în timpul orelor de curs. Procurorii susţin că femeia, în vârstă de 47 de ani, le-ar fi aplicat copiilor mai multe lovituri în zona capului, cu palma şi un caiet. Pe durata măsurii, cadrul didactic nu mai are voie să predea.

Învăţătoare din judeţul Călăraşi, sub control judiciar, după ce ar fi lovit în cap 3 elevi - arhivă / imagine ilustrativă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi anunţă, miercuri, că s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, faţă de o femeie, în vârstă de 47 ani.

"La data de 26.01.2026, în jurul orei 10.40, inculpata, în calitate de profesor învăţământ primar, în cadrul unei unităţi şcolare dintr-o comună din judeţul Călăraşi, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, în timpul orelor de curs, ar fi aplicat celor trei persoane vătămate, elevi minori cu vârste cuprinse între 6 şi 7 ani, mai multe lovituri cu palma/caietul în zona capului, cauzându-le minorilor suferinţe fizice", au transmis procurorii.

Femeia este cercetată pentru purtare abuzivă, acesteia fiindu-i impusă, printre altele, obligaţia de a nu exercita profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta.

