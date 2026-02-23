Tragedie pe un drum forestier din Vaslui! Un tânăr de 28 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a răsturnat cu ATV-ul pe care îl conducea. Bărbatul a rămas prins sub greutatea vehiculului iar rănile suferite au fost fatale.

Tânărul de 28 de ani ieşea des la plimbare cu ATV-ul alături de prietenii săi. De data aceasta, bărbatul a pornit singur la drum. Cunoştea traseele şi avea experienţă dar la un moment dat a pierdut controlul ghidonului, iar ATV-ul s-a răsturnat.

"Sunt băieţii care vin în fiecare weekend la relaxare. Vin cu ATV-urile şi fac experimente, se distrează băieţii. Zăpada este moale, cred că din cauza asta s-a întâmplat", a spus un localnic.

Un pădurar l-a găsit pe tânăr prins sub ATV-ul răsturnat şi a cerut imediat ajutorul salvatorilor.

"A fost SMURD-ul, pompierii, trei maşini de poliţie. Eu cred că este cineva care e decedat", a afirmat alt localnic.

"Am fost solicitaţi pentru o persoană care era încarcerată, sub un ATV. Am început manevrele de resuscitare, însă pacientul nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi, ulterior, am declarat decesul", a declarat Vlad Simian, SMURD Vaslui.

Trupul tânărului de 28 de ani a ajuns la Medicina Legală, unde medicii vor stabili cu exactitate cauza morţii. Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal şi încearcă să afle ce s-a întâmplat.

Salvatorii montani atrag atenţia asupra unui pericol des întâlnit în această perioadă pe drumurile forestiere. După topirea zăpezii rămâne în urmă un strat alunecos şi instabil, iar traseele care par sigure la prima vedere se transformă, în câteva secunde, în adevărate capcane.

