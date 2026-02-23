7 state din nord-estul americii sunt ameninţate de o furtună de zăpadă istorică. A fost declarată stare de urgenţă, inclusiv la New York, unde se aşteaptă zăpadă de un metru şi vânt cu putere de ciclon. Din Philadelphia până în Boston se preconizează fenomene meteo care vor intra direct în topul celor mai puternice zece furtuni din ultimii 150 de ani.

Este stare de urgenţă în şapte state americane... iar autorităţile se pregătesc pentru o furtună de zăpadă istorică: peste un metru de zăpadă şi vânt cu putere de 100 de kilometri pe oră. În New York, alerta a fost dată cu 24 de ore înainte. "Va fi ceva cum nu am mai văzut de ani de zile. Orașul New York se pregătește pentru una dintre cele mai grave 10 furtuni de iarnă care vor intra în istorie", a declarat Kathy Hochul, guvernator New York.

O furtună care va intra în istorie

"Acestea sunt condițiile de viscol. New York City nu s-a confruntat cu o furtună de această amploare în ultimul deceniu", a declarat Zohran Mamdani, primar New York. De teama unor tragedii, oficialii au cerut oamenilor să evite orice ieşire care nu este absolut necesară, să îşi facă provizii şi sub nicio formă să nu plece la drum lung. Iar primarul a anunţat că şi copiii vor rămâne acasă cel puţin o zi. "Declarăm stare de urgență și instituim o interdicție de călătorie. Le cerem newyorkezilor să evite toate deplasările neesențiale. Pentru siguranța dumneavoastră, stați acasă, stați în interior și nu circulați pe șosele", a declarat Zohran Mamdani, primar New York.

"Ce e mai rău abia urmează, așa că nu luați de bună că doar (n.red. ninsoarea) asta va fi. Va depăși toate așteptările chiar și acum, așa că trebuie să fiți pregătiți pentru ce e mai rău", a declarat Kathy Hochul, guvernator New York. Deşi vijelia nici măcar nu a atins apogeul, transportul în comun din New York este deja paralizat şi jumătate de milion de oameni au rămas fără curent electric. Afectată este şi activitatea aeroporturilor unde au fost înregistrate deja întârzieri şi anulări.

