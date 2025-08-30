Ionuţ a dat lovitura cu o cultură exotică pe care o exportă în străinătate: "E cerere în Germania"

Ionuţ Ursa, un tânăr de 31 de ani din judeţul Arad, a dat lovitură în agricultură cu o plantă exotică. Ursa cultivă pepenele-ananas, o plantă extrem de rară în România.

Ionuţ Ursa a lucrat mult timp în construcţii, în Germania, dar o dată întors acasă a ales să se dedice agriculturii. A început să cultive pepene-ananas, un pepene galben care extrem de dulce şi poate fi comparat la gust cu o pară. Fructele au dimensiuni reduse comparativ cu un pepene obişnuit, aproximativ 500-600 de grame, dar sunt foarte căutate tocmai datorită gustului lor unic.

De ce a ales să cultive această plantă exotică

Ursa a explicat că a ales să cultive acest soi pentru că în perioada în care a lucrat în Germania şi-a dat seama că există o cerere ridicată pentru aceste fructe. S-a conectat la o reţea de distribuţie europeană şi acum îşi trimite recolta în Germania, acolo unde comunitatea coreeană reprezintă cel mai mare consumator al pepenilor-ananas.

"Anul trecut am testat plantele cultivându-le pe un pământ mai sărăcăcios și am rămas uimit de cum au ieșit și cum s-au comportat. Nu am avut niciun fel de problemă. Atunci i-am aplicat culturii doar un tratament pentru afide. Noi îi cultivăm în stadiul de răsad la 40-45 de zile, iar la maturitate ajung undeva la 80-90 de zile", a declarat Ionuţ Ursa pentru agrointel.ro.

