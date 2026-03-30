Este alertă în judeţul Mureş după ce două fetiţe, de 4 şi 5 ani, au dispărut fără urmă, ieri după-amiază din faţa casei. A fost trimis, inclusiv, un mesaj Ro-Alert, iar de atunci mai multe echipe de poliţişti, pompieri, dar şi voluntari le-au cautat fără încetare. Autoritățile fac apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea lor.

După ore întregi de căutări, oamenii au descoperit pe un câmp găleţile fetiţelor. Alarma s-a dat însă ieri, la trei ore de la dispariţie. La ora 14, familiile şi-au dat seama că micuţele de 4 şi 5 ani au plecat din faţa casei din oraşul Târnăveni. De atunci nimeni nu le-a mai văzut.

"Nu erau să plece, erau copii îngrijiţi....", povestesc localnicii.

Autoritățile, dar şi localnicii au început o operațiune dramatică de căutare, cu drone şi câini de urmă.

"La ora 17 m-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca. Vă daţi seama că sunt bunică, am venit de îndată. Am căutat-o peste dealuri până acum. Unde să o mai caut?", spune bunica uneia dintre fete.

"Toată comunitatea noastră este distrusă. Copilele nu aveau unde să dispară pentru că au fost căutate şi cu drone şi cu poliţişti"

"Am fost pe toate dealurile, am căutat peste 100 de persoane şi nimic. Tot trebuia să dăm dacă erau muşcate de câini de un papuc de ceva. Tot trebuia să dăm, dar nimic n-am găsit. Dacă nu le-ar fi luat careva..."

"Am făcut ce am putut şi noi, copilele nu sunt nicăieri. Probabil le-a luat cineva că nu se putea să le muşte un câine sau să le tragă. Era ceva, se vedea, un papuc, o haină...", spun localnicii.

Localnicii sunt șocați și se gândesc la ce e mai rău

"Nu puteau să meargă la 3-4 ani atât de departe. Am auzit că au fost două microbuze aici sus, cine ştie? Poate le-a băgat înăuntru, le-a luat...", spune un bărbat.

"De asemenea se verifică camerele de supraveghere de la poliţia locală, peste 140 de camere din zonă. Sper că în scurt timp vom identifica toate maşinile care au intrat şi care au ieşit din zona respectivă", spune Sorin Megheşan, primar Târnăveni.

Oricine poate oferi informaţii despre cele două copile este rugat să sune imediat la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secţie de poliţie.

