Foto Alertă în Mureș: două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut din Târnăveni. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii din Mureş caută două minore care au dispărut duminică după-amiază din curtea locuinței. Autoritățile fac apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea lor.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 21:08
Este alertă în județul Mureș, după ce două fetițe, în vârstă de 4 și 5 ani, au dispărut fără urmă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, copilele au plecat duminică, în jurul orei 14:00, din curtea unei locuințe din municipiul Târnăveni și nu s-au mai întors.

Dispariția a fost sesizată în jurul orei 17:00, iar de atunci autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare.

Cele două fetiţe sunt:

  • Minora Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani:  înălţime de aproximativ 87 cm, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă, de culoare albă în partea superioară şi roşie în partea inferioară, o perche de ştrampi albi şi şlapi de culoare roz;
  • Minora Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani: înălţime de aproximativ 65 cm, părul negru, prins în două codiţe, avea o suzetă de culoare roz cu alb. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie si o pereche de colanţi roz deschis, şlapi de culoare albastră.

Pentru găsirea copiilor au fost mobilizate forțe importante: polițiști, jandarmi, pompieri, echipe Salvamont, câini de urmă, dar și voluntari din comunitatea locală.

Poliția face apel la cetățeni: orice informație care poate ajuta la găsirea fetițelor trebuie transmisă de urgență la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mures fete disparute politie
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii?
Observator » Evenimente » Alertă în Mureș: două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut din Târnăveni. Poliția cere ajutorul populației
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.