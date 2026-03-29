Foto Alertă în Mureș: două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut din Târnăveni. Poliția cere ajutorul populației
Polițiștii din Mureş caută două minore care au dispărut duminică după-amiază din curtea locuinței. Autoritățile fac apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea lor.
Este alertă în județul Mureș, după ce două fetițe, în vârstă de 4 și 5 ani, au dispărut fără urmă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, copilele au plecat duminică, în jurul orei 14:00, din curtea unei locuințe din municipiul Târnăveni și nu s-au mai întors.
Dispariția a fost sesizată în jurul orei 17:00, iar de atunci autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare.
Cele două fetiţe sunt:
- Minora Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani: înălţime de aproximativ 87 cm, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă, de culoare albă în partea superioară şi roşie în partea inferioară, o perche de ştrampi albi şi şlapi de culoare roz;
- Minora Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani: înălţime de aproximativ 65 cm, părul negru, prins în două codiţe, avea o suzetă de culoare roz cu alb. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie si o pereche de colanţi roz deschis, şlapi de culoare albastră.
Pentru găsirea copiilor au fost mobilizate forțe importante: polițiști, jandarmi, pompieri, echipe Salvamont, câini de urmă, dar și voluntari din comunitatea locală.
Poliția face apel la cetățeni: orice informație care poate ajuta la găsirea fetițelor trebuie transmisă de urgență la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.
