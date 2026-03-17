În dispută cu biserica pentru o vilă de 600 de metri pătraţi, primarul Constanţei a evitat astăzi binecuvântarea Arhiepiscopului Constanţei, Teodosie, care locuieşte de 22 de ani în clădirea de protocol. Cei doi s-au întâlnit la inaugurarea terminalului nou de la aeroportul Mihail Kogălniceanu, iar imaginile au devenit virale.

Primarului Constanţei a făcut o grimasă când Arhiepiscopul Tomisului l-a stropit cu prea multă apă sfinţită şi s-a şters vizibil deranjat.

Întâlnirea dintre Primarul Constanţei şi Arhiepiscopul Tomisului a venit într-un moment delicat. Anul acesta expiră ordinul prin care Biserica a primit spre folosinţă gratuită o vilă de 600 de metri pătraţi de pe faleza Cazinoului. Teodosie locuieşte acolo de peste 20 de ani, iar Arhiepiscopia Tomisului a dat în judecată Primăria pentru a obţine dreptul definitiv de proprietate asupra clădirii.

Biserica revendică imobilul

"Va fi bine. Avem nişte date precise de la arhivele şi din Bucureşti şi nu avem emoţii. Nici într-un caz nu va fi altceva acolo, decât o casă arhierească", a transmis IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

"Eu consider că prin uzucapiune avem dreptul de a cere, ținând cont că o avem din 1967. Majoritatea eparhiilor din Patriarhia Română au recurs la modul acesta de a redobândi clădirile și terenurile pe care le-au avut, pierdute în vremea comunismului", a explicat Dumitrel-Valentin Sandu, consilier eparhial.

Primăria respinge ideea unui proces

Primarul Constanţei spune, însă, că nu vede rostul unui proces.

"Noi nu făceam altceva decât, conform codului administrativ, să luăm notă de faptul că s-a terminat acea perioadă de 50 de ani și clădirea în sine să-l dăm spre folosință gratuită episcopiei", a subliniat Vergil Chiţac, primarul Constanţei.

Arhiepiscopul Tomisului locuieşte într-una dintre cele mai frumoasă clădiri din Constanţa, o vilă construită în stil Art Nouveau. Imobilul construit de un medic în 1903 se remarcă prin arhitectura spectaculoasă, ferestrele mari care dau spre mare şi balcoane cu feronerie unică.

