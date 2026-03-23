Italian prins cu 31 de kg de canabis ascunse în trolere, la vama Nădlac

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Nădlac, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad, au prins un cetățean italian care a încercat să introducă în țară aproximativ 31 de kilograme de canabis, ascunse în două trolere.

de Larisa Andreescu

la 23.03.2026 , 18:31
Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul a fost prezentat luni judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Arad au dispus reținerea italianului, în vârstă de 32 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Măsura a fost luată după ce, în această dimineață, italianul a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră, la intrarea în țară, în timp ce deținea, ca pasager într-o cursă de transport internațional pe ruta Spania - România, cantitatea de aproximativ 31 kilograme canabis, potrivit Mediafax.

Drogul de risc destinat comercializării, porționat în 31 de pungi, a fost găsit în cele două trolere ale inculpatului.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus, tot luni, arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori.

italian canabis troler
