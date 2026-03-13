Un italian în vârstă de 52 de ani și un român de 32 de ani au fost arestați de polițiștii din Cluj, fiind cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Italian arestat in Romania pentru trafic de droguri. Avea un partener de “afaceri” român

Anchetatorii spun că, în ultima lună, cei doi ar fi adus în țară, iar mai apoi au oferit gratuit droguri de tip cristal către mai mulți consumatori din județul Cluj. Scopul era ca cei care primeau drogurile să devină dependenți, pentru a se transforma mai apoi în clienți fideli. Pe lângă drogurile oferite gratuit, au reușit să vândă, în doar câteva săptămâni, peste 400 de grame de substanțe interzise de tip „cristal”, cu sume cuprinse între 1.200 și 7.200 de lei.

Pentru a nu fi prinși cu „marfa” asupra lor, ascundeau drogurile în comuna Florești, pe malul râului Someș, acolo unde polițiștii BCCO au găsit 200 de grame de „cristal”. Substanțele interzise nu erau vândute doar către consumatori, ci și către alți dealeri, contribuind în acest mod la înființarea unei adevărate rețele.

Procurorii DIICOT i-au reținut pentru 24 de ore, iar judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

