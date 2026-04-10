Video Dolce fără Gabbana: schimbare majoră la vârful celebrului brand italian

Schimbări la vârf în lumea fashion. Unul dintre creatorii celebrei case de modă italiene Dolce Gabbana se retrage de la conducerea brandului.

de Silvestru Dragoş Ioan

la 10.04.2026 , 14:26

Stefano Gabbana şi-a anunţat demisia încă din luna decembrie a anului trecut iar mişcarea a devenit acum oficială. Locul în conducere a fost preluat de Alfonso Dolce, fratele lui Domenico, cel care a creat brandul în urmă cu patru decenii.

Atelierul de creaţie italian încearcă o renaştere după cooptarea în echipă a unui fost şef al companiei Gucci. Mutare care are şi rolul de a rezolva probleme financiare cu care se confruntă Dolce Gabbana. Casa de modă are o datorie care se ridică la 450 de milioane de euro.

Silvestru Dragoş Ioan Like
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război?
Observator » Ştiri externe » Dolce fără Gabbana: schimbare majoră la vârful celebrului brand italian
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.