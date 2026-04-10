Schimbări la vârf în lumea fashion. Unul dintre creatorii celebrei case de modă italiene Dolce Gabbana se retrage de la conducerea brandului.

Stefano Gabbana şi-a anunţat demisia încă din luna decembrie a anului trecut iar mişcarea a devenit acum oficială. Locul în conducere a fost preluat de Alfonso Dolce, fratele lui Domenico, cel care a creat brandul în urmă cu patru decenii.

Atelierul de creaţie italian încearcă o renaştere după cooptarea în echipă a unui fost şef al companiei Gucci. Mutare care are şi rolul de a rezolva probleme financiare cu care se confruntă Dolce Gabbana. Casa de modă are o datorie care se ridică la 450 de milioane de euro.

