Intervenţie neobişnuită a jandarmilor din Constanţa. Prezenţa unei "pisici agresive" a fost semnalată de un locatar speriat în scara unui imobil din municipiu, iar un echipaj a fost chemat pentru a o îndepărta. Din imaginile surprinse de autorităţi, felina părea să manifeste orice alt comportament, mai puţin unul agresiv

Jandarmii, alertaţi printr-un apel la 112, au găsit pisica în scara blocului şi, probabil, au fost surprinşi de reacţia blândă a acesteia. Felina a fost "capturată" în siguranţă, scoasă din imobil şi ulterior eliberată.

"Intervenția s-a desfășurat prompt, cu respectarea normelor privind siguranța cetățenilor și protecția animalelor.

Jandarmii constănțeni vor continua să intervină cu profesionalism în astfel de situații, iar cetățenilor le recomandăm să evite expunerea la riscuri și să solicite sprijinul autorităților prin apelarea numărului unic de urgență 112", se arată în comunicatul transmis.

