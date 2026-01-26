Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Jandarmii din Constanţa, chemaţi să ridice o pisică agresivă dintr-un bloc. "Bestia" i-a aşteptat cuminte

Intervenţie neobişnuită a jandarmilor din Constanţa. Prezenţa unei "pisici agresive" a fost semnalată de un locatar speriat în scara unui imobil din municipiu, iar un echipaj a fost chemat pentru a o îndepărta. Din imaginile surprinse de autorităţi, felina părea să manifeste orice alt comportament, mai puţin unul agresiv

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 12:57

Jandarmii, alertaţi printr-un apel la 112, au găsit pisica în scara blocului şi, probabil, au fost surprinşi de reacţia blândă a acesteia. Felina a fost "capturată" în siguranţă, scoasă din imobil şi ulterior eliberată.

"Intervenția s-a desfășurat prompt, cu respectarea normelor privind siguranța cetățenilor și protecția animalelor.

Jandarmii constănțeni vor continua să intervină cu profesionalism în astfel de situații, iar cetățenilor le recomandăm să evite expunerea la riscuri și să solicite sprijinul autorităților prin apelarea numărului unic de urgență 112", se arată în comunicatul transmis.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pisica jandarmi constanta
Înapoi la Homepage
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Comentarii


Întrebarea zilei
Luaţi suplimente pentru imunitate?
Observator » Evenimente » Jandarmii din Constanţa, chemaţi să ridice o pisică agresivă dintr-un bloc. "Bestia" i-a aşteptat cuminte