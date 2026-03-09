Prima pisică psiholog din România este la Galaţi. Are şi certificate care atestă faptul că nu este o felină ca oricare alta. Calm şi antrenat pentru a oferi sprijin emoțional, Odin este ajutorul de nădejde al stăpânei, psihoterapeut şi exact ceea ce au nevoie pacienţii ei. Nu este o întâmplare şi nici o coincidenţă, terapia cu animale chiar câştigă adepţi în toată lumea, iar pisicile sunt "tratamentul" perfect pentru cei chinuiţi de stres sau anxietate.

Odin este liniştea celor care ajung în cabinetul Irinei. Este primul pisoi terapeut din România şi, de un an de zile, este alături de pacienţi la fiecare şedinţă.

"Este foarte iubitor şi îţi transmite linişte şi siguranţă. Contează foarte mult, atunci când mergi într-un cabinet, să te simţi în siguranţă. Fiind o iubitoare de pisici automat că mă face să mă simt mult mai bine şi mult mai relaxată", a spus o pacientă pentru Observator 16.

"Este mult mai benefică terapia cu pisici decât ea clasică, deoarece le-am încercat pe amandouă şi simt niste diferenţe", a spus o altă pacientă.

Articolul continuă după reclamă

Ideea de a-l certifica pe Odin ca pisică de terapie a venit natural, povesteşte Irina. Prima lui pacientă a fost chiar ea.

"Pe Odin îl am de când avea o săptămână și jumătate, două săptămâni; de-abia îi dăduseră ochișorii. Am considerat că el m-a ales pe mine, nu eu pe el. Eram cumva într-o perioadă destul de complicată a vieţii mele la momentul acela. De atunci suntem nedespărţiţi", a mărturisit pentru Observator 16, Irina Andreea Pavel, psihoterapeut.

Procesul de certificare a fost însă lung: 7 ani de cursuri în afara ţării, atât pentru Irina cât şi pentru Odin.

"Cursuri în America, în Germania, în Elveţia, pentru a putea să îl desensibilizăm şi să vedem care este temperamentul lui în diferite situaţii cu care se întâlneşte în terapie. Mereu eu trebuie să ştiu cum reacţionează el, pentru a oferi siguranţă", a mai spus psihoterapeutul.

Pentru a cuantifica eficienţa terapiei facilitate de pisici, Irina a realizat şi un studiu pilot.

"În grupul de lucru care nu a avut intervenţii cu pisici, procesul terapeutic a fost mai greoi", a spus Irina Andreea Pavel.

Tocmai de aceea, terapia asistată de animale câştigă popularitate în toată lumea. Şi dacă pisicile sunt de ajutor celor cu anxietate, câinii sunt preferaţi în cazul celor cu depresie, iar caii în reabilitarea neurologică. Mulţi iubitori de pisici mărturisesc că simt că au terapeutul acasă.

"Cand sunt prea agitată sau stresată, vine ea spre mine. Se urcă pe mine, toarce, alintături, mângâieri. În momentul in care ea incepe să toarca, se simte o detensionare acolo. E doctoriţa familiei", a povestit proprietara unei pisici pentru Observator 16.

Visul Irinei este să constituie prima asociaţie din ţară care să elibereze certificări pentru pisici. Acum lucrează la formarea viitorilor specialişti şi implementarea programului în clinici.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰