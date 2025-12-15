Antena Meniu Search
16 decembrie, Sfântul Proroc Agheu. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 16 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Agheu, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

la 15.12.2025 , 11:13
Agheu a fost unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament. Conform crestinortoox.ro, numele "Agheu" înseamnă "sărbătoare", "cel ce sărbătoreşte" sau "cel ce este sărbătorit“. 

Sfântul Proroc Agheu s-a născut în Babilon, în timpul robiei babiloniene a poporului lui Israel, cu 470 de ani înainte de Hristos. Tânăr fiind, a mers la Ierusalim îndemnând pe Zorobabel şi pe losua preotul să reconstruiască Templul Domnului, prorocind că noul Templu va avea o cinste mai mare decât a avut Templul ridicat de Solomon: "Şi slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi", zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), aceasta pentru că Mântuitorul Hristos avea să intre în acest nou Templu. 

Amintim că, după ce evreii s-au întors în Cetatea Sfântă din robie, au început lucrările, însă descurajaţi de rezistenţa şi ameninţările popoarelor păgâne vecine şi-au întrerupt lucrarea. Agheu şi Zaharia au fost aleşi de Dumnezeu să-i îmbărbăteze. Dumnezeu a vestit prin el că Se va sălăşlui în toată slava Sa, în acel locaş, simbol al Templului duhovnicesc veşnic, Biserica, Trupul lui Hristos.

