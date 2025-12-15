Caz de lepră, confirmat în Croaţia la un muncitor din Nepal

Autorităţile croate au confirmat un caz de lepră, menţionând că persoana afectată a primit imediat tratament cu antibiotice şi că în prezent nu există niciun risc pentru sănătatea publică.

"Un caz de lepră importată a fost înregistrat recent în Croaţia. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate contactele apropiate au fost identificate cu promptitudine şi incluse într-un program de monitorizare. Nu există nicio ameninţare la adresa sănătăţii publice sau niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către restul populaţiei. Sistemul sanitar implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică şi liniile directoare profesionale internaţionale", a declarat HZJZ, în urma confirmării cazului la un muncitor străin din Nepal.

Pacientul, care a prezentat simptome de lepră, a contactat serviciul epidemiologic din Split în urmă cu aproximativ zece zile, iar boala a fost diagnosticată la timp. Ministerul Sănătăţii a confirmat că pacientul este un muncitor străin din Nepal care locuieşte de doi ani în Croaţia, împreună cu familia.

Ce este lepra

Articolul continuă după reclamă

Lepra, cunoscută şi sub numele de boala Hansen, este o afecţiune infecţioasă cronică rară cauzată de bacteria Mycobacterium leprae. În prezent este complet vindecabilă cu ajutorul unui tratament antibiotic eficient.

"Este important de subliniat faptul că lepra nu este uşor transmisibilă. Transmiterea necesită un contact prelungit şi apropiat cu o persoană infectată netratată, timp de mai multe luni. Contactele sociale ocazionale sau scurte - la locul de muncă, în transportul public, în magazine sau în unităţile sanitare - nu prezintă un risc de transmitere", a precizat HZJZ, potrivit Agerpres.

Institutul a subliniat, de asemenea, că sistemul sanitar al Croaţiei este pe deplin pregătit pentru orice situaţie epidemiologică. Prin diagnosticarea rapidă şi implementarea măsurilor epidemiologice şi de tratament, orice boală poate fi ţinută sub control, a declarat HZJZ.

În Croaţia, ca şi în alte ţări europene, nu au mai fost înregistrate de zeci de ani cazuri indigene de lepră. Ocazional, pot apărea cazuri izolate importate, ceea ce este de aşteptat într-o lume cu călătorii internaţionale frecvente şi mobilitate globală, a notat HZJZ.

Ministrul Sănătăţii, Irena Hrstic, a respins duminică sugestiile potrivit cărora autorităţile ar fi încercat să ascundă cazul de lepră detectat în apropiere de Split, afirmând că infecţia izolată nu justifica o notificare publică, potrivit Hina.

Hrstic a declarat pentru postul de televiziune RTL că nu există niciun pericol pentru sănătatea publică, deoarece pacientul, un lucrător străin, şi persoanele cu care acesta a intrat în contact direct au fost identificate şi evaluate imediat, în conformitate cu practicile epidemiologice. Ea a adăugat că autorităţile au încercat să evite alarmarea inutilă.

Ministrul a spus că nu există indicii de încălcare a legii, menţionând că toate bolile infecţioase sunt supuse raportării obligatorii şi sunt incluse în mod obişnuit în buletinele epidemiologice săptămânale ale institutului. Detaliile cazului vor apărea în următorul raport, a adăugat ea.

Hrstic a precizat că guvernul pregăteşte reguli mai stricte de screening medical pentru lucrătorii străini, în contextul creşterii migraţiei forţei de muncă. Un proiect de regulament, aflat în prezent în consultare publică, ar impune controale medicale mai amănunţite pentru persoanele care sosesc din ţări cu profiluri epidemiologice diferite, inclusiv istoricul medical şi registrul de vaccinări, cu examinări medicale în Croaţia pentru cei care lucrează deja în această ţară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰