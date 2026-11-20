Păstrarea banilor cash în casă este o practică la care apelează multe persoane, mai ales atunci când vor să aibă economii la îndemână pentru situații neprevăzute.

Însă bancnotele ținute luni sau chiar ani în sertare, seifuri ori alte locuri de depozitare se pot deteriora din cauza umezelii, prafului și luminii. O metodă simplă, care poate oferi un plus de protecție, este învelirea lor în folie de aluminiu.

De ce să învelești banii în folie de aluminiu

Folia de aluminiu poate acționa ca o barieră suplimentară împotriva factorilor din mediul înconjurător. Din punct de vedere chimic, aluminiul are o permeabilitate foarte redusă la vaporii de apă, atunci când formează un strat continuu. Astfel, dacă bancnotele sunt complet uscate, iar folia este bine închisă, expunerea lor la umiditatea din aer poate fi limitată.

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În plus, folia împiedică depunerea prafului și reduce contactul direct al bancnotelor cu alți factori externi care le-ar putea afecta în timp. Aluminiul formează, la contactul cu oxigenul din aer, un strat subțire de oxid de aluminiu, care protejează metalul împotriva coroziunii. Această proprietate contribuie la stabilitatea materialului folosit pentru ambalare.

Metoda poate fi utilă în special persoanelor care păstrează bani în casă pentru perioade îndelungate și vor să îi mențină într-o stare cât mai bună.

Când este recomandat să păstrezi banii înveliți în folie de aluminiu

Metoda poate fi luată în calcul atunci când bancnotele sunt depozitate pentru luni sau ani în sertare, seifuri, dulapuri ori recipiente destinate economiilor.

Este important, însă, ca banii să fie complet uscați înainte de ambalare. În caz contrar, folia poate reține umezeala în interior și poate favoriza deteriorarea bancnotelor.

Pentru o protecție suplimentară, folia poate fi folosită împreună cu pungi închise ermetic sau recipiente speciale pentru depozitare.