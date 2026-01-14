În zona montană înaltă din judeţul Suceava, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi la doi metri, fiind instabilă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt. Mai multe trasee sunt nerecomandate turiştilor în această perioadă, anunţă salvamontiştii.

Judeţul în care zăpada a ajuns şi la 2 metri. Ger extrem, anunţat în weekend - Shutterstock

Salvamont Suceava anunţă că, în masivul Călimani şi Suhard (vf. Omu) stratul de zăpadă este de cca 40 - 50 cm, iar acolo unde vântul a viscolit, grosimea stratului de zăpadă poate depăşi 1,5 – 2 m.

”Sunt necesare rachete de zăpadă sau schiuri de tură cu menţiunea că la peste 1800 m stabilitatea stratului de zăpadă este redusă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt”, au precizat salvamontiştii.

Aceştia fac o serie de recomandări pentru turişti, având în vedere condiţiile vremii ce se anunţă pentru perioada imediat următoare:

să ţină cont de atenţionările de vreme rea, respectiv cod galben/portocaliu (vânt, precipitaţii, etc.) deoarece temperaturile pot varia foarte mult într-un interval de timp foarte scurt;

să fie echipaţi corespunzător, astfel: ghete, jachetă de vânt, polar, rucsac, căciulă, apă, dulciuri, ochelari, mănuşi, etc.

să ia numerele de telefon ale Serviciului Salvamont şi totodată să se intereseze dacă traseul pe care doresc să-l abordeze este accesibil pentru nivelul lor de pregătire şi dacă au echipamentul corespunzător;

în cazul în care consideră că au anumite probleme, este indicat să telefoneze serviciului Salvamont pentru informaţii sau pentru intervenţii în timp optim, pentru a se evita situaţii neplăcute, uneori critice.

Potrivit Salvamont Suceava, nu sunt recomandate următoarele trasee montane:

În masivul Călimani

traseul marcat cu punct roşu, între şaua Negoiu şi 12 Apostoli, deoarece jneapănul acoperit parţial de zăpadă, închide practic poteca turistică;

traseul marcat cu cruce roşie, Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului;

traseul marcat cu triunghi albastru, Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei;

traseul marcat cu cruce albastră, între Poiana Pietrele Roşii şi Dornişoara;

traseul marcat cu punct albastru, Gura Haitii – Călimaniul Cerbului;

traseul de creastă, marcat cu bandă roşie, între vf. Pietrosul şi piciorul Bistriciorului;

masivul Rarău

traseul marcat cu cruce galbenă, Izvorul Alb – Rarău, deoarece a fost deteriorat de exploatările forestiere, dar turişti pot urca pe traseul marcat cu bulină albastră care pleacă spre Rarău de la baza pârtiei Rarău;

Obcinile Bucovinei

traseul marcat cu bandă roşie: între vf. Pietriş şi Pasul Paşcanu;

traseul Via Transilvanica, între Suceviţa şi Vatra Moldoviţei, Vatra Moldoviţei şi Sadova deoarece timpii de parcurgere în condiţii de iarnă pot depăşi 9 h;

Acces auto:

drumul spre exploatarea Călimani, din Gura Haitii, este accesibil doar autovehiculelor 4x4 echipate cu anvelope de iarnă pe cca 9 km din 12. Este recomandat folosirea lanţurilor antiderapante şi o lopată pentru cazul în care se rămâne blocat deoarece pe drumul de acces nu s-a dat cu lama de zăpadă;

drumul spre cabana Giumalău, pe valea Rusca, este accesibil doar cca 4 km;

pe Transrarău se circulă în condiţii de iarnă.

Gerul îşi mai pierde din putere în următoarele zile, însă din weekend ne loveşte un nou val de frig extrem.

